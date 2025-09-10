Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас

OFFNews 10 септември 2025 в 10:53 2629 14
Българинът Георги Илиев

Снимка Аргументи и факти
Българинът Георги Илиев е решил да започне нов живот във Владивосток и вече е подал документи за временно пребиваване във Владивосток, съобщи „Аргументи и факти“.

Това е станало възможно благодарение на указа на президента Владимир Путин от 19 август 2024 г., който отваря вратите на страната за чужденци, заявяващи, че споделят „традиционните руски духовно-нравствени ценности“.

Георги Илиев, роден през 1972 г., твърди, че е взел решението заради „засилващи се гонения срещу руския език и култура“ в България. Според разказа му преломният момент настъпил след завръщането му от Москва, където присъствал на Парада на победата на 9 май. На летището в София бил задържан и разпитан от полицията. Този инцидент го тласнал окончателно към идеята за емиграция.

От руската миграционна служба в Приморския край отбелязват, че интересът към подобни обръщения към МВнР е растял. Само за година са подадени близо две хиляди заявления от чужденци, като над 1 300 вече са получили зелена светлина. Във Владивосток конкретно са регистрирани 51 молби за временно пребиваване – най-много от Южна Корея (45), слледвани от Австралия (4), Германия (2), САЩ (1), Полша (1), а сега и от България. Седемнадесет заявления вече са одобрени, а останалите се разглеждат.

Георги планира да започне работа в строителството или като шофьор и се надява да създаде семейство в Русия. Родителите му подкрепили решението, но братята и сестрите му реагирали по-предпазливо.

Пресслужбата подчертава, че заявления за разрешение за временно пребиваване могат да се подават както в Русия, така и в чужбина чрез руските дипломатически представителства.

    foreigner66

    10.09 2025 в 12:11

    :)))) Е дано да намери "руската култура" в безкрайните панелни гета на "Владик". Давам му 6 месеца :))))

    Октим

    10.09 2025 в 12:07

    Поредният ТОП-идиот, който няма понятие от език и култура и който лично аз бих изпратил в тайгата при мечките та да опитат вкуса на нашенския малоумен кретен!

    1215

    10.09 2025 в 11:48

    Поне ще научи китайски,ако не го гръмнат преди това.

    Деспин Митрев

    10.09 2025 в 11:47

    България ще трябва да отнема гражданство за преминаване към вражеска държава - руски партизани не ни трябват.

    Koel

    10.09 2025 в 11:34

    Ахаха
    Дай боже повече такива кухи лейки активно да емигрират в рашистан.

    Зла свекърва

    10.09 2025 в 11:22

    Няма да изкара дълго там. Очаквайте го скоро на Донбаския фронт в окоп.

    Пък и завалията - "надява се да създаде семейство". Да си беше стоял в България, по-лесно щеше да намериш някоя рускиня, дето да ти се върже. Те не искат чужденец в Русия. Искат чужденец в чужбина.

    Far Rider

    10.09 2025 в 11:16

    Бъл-га-ри! Ю-на-ци! ПатрЕоти!

    edin slep

    10.09 2025 в 11:14

    А, ще му върже някоя, но за да избяга законно от кочината. Ако не го прати на фронта де, може да и трябва ремонт на апартамента на жената ...

    1215

    10.09 2025 в 11:12

    То пък една култура!?Внасяли са историци,писатели ,архитекти от Европа,за да може Пешо първи да се хвали пред елита на същата тая Европа.Писали са на френски и немски и то за незначителнот "дворянство" ,което също е било закрепостено.Масата от уроди е живяла по зле и от скотове.Четете Астолф дьо Костин.Писал е приз 1838-1839 година.Всичко е една гнусна пропаганда за масова манипулация.

    ImBlack

    10.09 2025 в 11:11

    Прав му път и да не се връща!
    Може да вземе и Костя Копейкин и цялата му сволоч също!
     
