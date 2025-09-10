Българинът Георги Илиев е решил да започне нов живот във Владивосток и вече е подал документи за временно пребиваване във Владивосток, съобщи „Аргументи и факти“.
Това е станало възможно благодарение на указа на президента Владимир Путин от 19 август 2024 г., който отваря вратите на страната за чужденци, заявяващи, че споделят „традиционните руски духовно-нравствени ценности“.
Георги Илиев, роден през 1972 г., твърди, че е взел решението заради „засилващи се гонения срещу руския език и култура“ в България. Според разказа му преломният момент настъпил след завръщането му от Москва, където присъствал на Парада на победата на 9 май. На летището в София бил задържан и разпитан от полицията. Този инцидент го тласнал окончателно към идеята за емиграция.
От руската миграционна служба в Приморския край отбелязват, че интересът към подобни обръщения към МВнР е растял. Само за година са подадени близо две хиляди заявления от чужденци, като над 1 300 вече са получили зелена светлина. Във Владивосток конкретно са регистрирани 51 молби за временно пребиваване – най-много от Южна Корея (45), слледвани от Австралия (4), Германия (2), САЩ (1), Полша (1), а сега и от България. Седемнадесет заявления вече са одобрени, а останалите се разглеждат.
Георги планира да започне работа в строителството или като шофьор и се надява да създаде семейство в Русия. Родителите му подкрепили решението, но братята и сестрите му реагирали по-предпазливо.
Пресслужбата подчертава, че заявления за разрешение за временно пребиваване могат да се подават както в Русия, така и в чужбина чрез руските дипломатически представителства.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2945
14
10.09 2025 в 12:11
242
13
10.09 2025 в 12:07
3146
12
10.09 2025 в 11:48
3537
11
10.09 2025 в 11:47
4818
10
10.09 2025 в 11:34
Дай боже повече такива кухи лейки активно да емигрират в рашистан.
3010
9
10.09 2025 в 11:22
Пък и завалията - "надява се да създаде семейство". Да си беше стоял в България, по-лесно щеше да намериш някоя рускиня, дето да ти се върже. Те не искат чужденец в Русия. Искат чужденец в чужбина.
180
8
10.09 2025 в 11:16
17978
7
10.09 2025 в 11:14
3146
6
10.09 2025 в 11:12
6655
5
10.09 2025 в 11:11
Може да вземе и Костя Копейкин и цялата му сволоч също!
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Гласът на руския нацизъм Маргарита Симонян обяви, че е тежко болна
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас
Българин се мести във Владивосток заради "гоненията срещу руския език и култура'' у нас