Арестуваха изпълнителя на хита Gangnam Style за психотропни лекарства

Арестуваха Psy, изпълнителят на хита Gangnam Style, за наркотици. Според официалната информация, предоставена от полицията в Сеул, разследването срещу 46-годишния изпълнител Пак Дже Санг започва след сигнал от близък до него човек.

Психотропните лекарства, отпускани по рецепта, са били получавани чрез лекар в университетска болница в южнокорейската столица, който също е сред арестуваните.

Властите твърдят, че част от медикаментите са били изнасяни за трети лица, включително и чрез мениджъра на Psy, което се разглежда като престъпление по законите на страната.

След триумфа на Gangnam Style обаче кариерата му така и не успява да повтори същия успех.

Изпълнителят неведнъж е говорил открито за личните си трудности, включително депресия, тревожност и хронични проблеми със съня, които го съпътстват в последните години.

Според разследващите от 2022 г. Psy редовно е получавал рецепти за мощни медикаменти, които по закон е трябвало да получава лично, но вместо това са били вземани от трети лица.

    voododoll

    02.09 2025 в 09:58

    -0
    +10
    Журналистите трябва да имате малко от малко обща култура. Особено що се отнася до имена. И да не сте като обя нашенеца от радиото дето месеци наред коментираше Формула 1 и шампиона Майкъл Шумейкър. Psy се казва Джесон Парк или Парк Джесон по корейския стандарт за изписване на имена.
     
