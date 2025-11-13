30 души са задържани след безредиците в център за мигранти край границата с България

Общо 30 мигранти са били задържани от полицията при потушаването на снощните безредици в център за настаняване на кандидати за убежище от затворен тип край селището Клиди, префектура Серес, Северна Гърция, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

От задържаните 30 души, 29 са египтяни, а един е от Бангладеш.

Центърът в Клиди приютява мигранти, пристигнали в Гърция основно през Либия. Повечето от тях са египтяни, но има и хора от Пакистан и Бангладеш.

По време на безредиците част от тях са се опитали да избягат, като са разрушили част от вътрешната ограда.

Всички задържани ще бъдат предадени на прокуратурата. Срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения за бунт, а в някои случаи и за подбуждане към престъпление, опит за бягство, нападение над служебни лица и причиняване на лека телесна повреда. При инцидента леко са пострадали двама полицаи - единият е бил ударен с камък, а другият ухапан.

След като полицията успяла да ги изтласка обратно във вътрешността на центъра, част от мигрантите подпалили дрехи и други предмети. Пожарът бил овладян бързо и не се разпространил.

Кметът Йоргос Тациос определи като "фалшиви новини" твърденията, че част от мигрантите са успели да избягат. "Няма нито едно бягство, подчертавам", заяви той.

Центърът в Клиди е част от по-широк план за действие, който се реализира от гръцкото Министерство на миграцията и убежището, за превръщането на центровете за настаняване от отворен тип в затворени центрове за задържане. В тях се настаняват кандидати за убежище, докато бъдат разгледани молбите им за международна закрила.

В момента в центъра в Клиди са настанени около 750 мигранти.

Клиди, известно и със старото си име Рупел, се намира само на няколко километра от границата в България в района на ГКПП Кулата/Промахон.