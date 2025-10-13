2 влака се сблъскаха в Словакия, 2-ма са в критично състояние, около 100 ранени

Два пътнически експреса се сблъскаха в Словакия тази сутрин, малко след 10 ч. местно време (11 ч. българско време). Инцидентът е станал пред тунел близо до Яблонов, в област Рожнява, в Източна Словакия. И двата влака са превозвали голям брой пътници, съобщава се за около 20 ранени по първоначални данни.

Не се съобщава за загинали.

Говорител на Словашката железопътна компания информира, че малко след 10:00 часа днес два експресни влака R 913 и R 914 GEMERAN са се сблъскали близо до Рожнява. Влаковете са се сблъскали в точката, където се пресичат релсите и преминават в еднорелсов път.

Приблизително 100 души са леко ранени, двама души са в критично състояние. Трима души са блокирани, без информация за здравословното им състояние, съобщи малко по-късно министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ешток на пресконференция.

Според него това е извънредно пътнотранспортно произшествие, което вероятно е станало поради човешка грешка. Единият от машинистите вероятно не е дал предимство на другия, информира местната телевизия TA 3.

Очаквайте подробности.