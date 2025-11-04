Как се маха восък от дрехи?

Премахването на восък от дрехи при домашни инциденти не е трудно и не изисква много време. Махането на петна от свещи върху дрехите става най-лесно с температурна обработка, така че да се стигне до топене на мазнините.

Остатъците от мазнина от замърсяването с парафин се перат лесно в пералня.

Важна е грижата за платовете, тъй като премахването на восък от дрехите най-често налага температурна обработка. Дрехите могат да се почистят без белина, най-често почистването с ютия премахва петното от текстилната повърхност. Още щом забележим петното и восъкът е още горещ, опитайте да го премахнете бързо от дрехата с подходяща салфетка. Ако все пак не успеете, следвайте тези лесни стъпки.

Деликатните материи обаче изискват повече грижа:

Важно е восъкът върху дрехата да бъде охладен - като го поставите във фризера, за да се втвърди. След като се охлади, може бавно и внимателно да бъде изтърган с подходящ предмет. При премахването на восъка от дрехата може да се постави дебела хартиена кърпа и с гореща ютия да се мине отгоре няколко пъти, за да попие останалият парафин.

За да не замразявате текстила, може да поставите парче лед върху дрехата, където има петно от восък. Важно е да знаете, че ще са нужни няколко повтаряния с ютията върху кърпата, докато петното не изчезне. Не използвайте висока температура на ютията. След като успешно премахнете замърсяването, изперете както обикновено.

Хартията, която ще поставите, трябва да е бяла или светла - може да използването салфетки, кърпи и всякаква по-дебела хартия. Тя обаче трябва да е мека и хигроскопична, за да поеме восъка. Не използвайте вестник заради мастилото.

Възможно е да използвате и сешоар, но отнема малко повече време: включете уреда на минимална степен и задръжте на няколко сантиметра от материята. Когато се разтопи, попийте с хартия и я махнете, щом се напои. Повторете до пълното изчистване.

За петната от цветен восък може да добавите малко препарат за миене на съдове. Ако мазното петно остане, използвайте препарати за почистване на петна. Нанесете малко количество от него, оставате го да подейства и отново изперете текстила.

Какво да не правите:

за премахването на восък от дрехи не използвайте остри предмети, тъй като могат да увредят плата;

не трийте, тъй като може да стане по-голямо петно;

не използвайте гореща вода и висока температура.

Следвайте тези лесни стъпки и няма да срещнете затруднение при отстраняването на восъка. За да избегнете замърсяването, поставяйте свещите в съд.