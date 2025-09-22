Десети пореден протест в защита на Коцев във Варна (снимки)

За десети път тази вечер варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Протестиращите се събраха на площад „Съединение“, откъдето със скандирания „Свобода за Благо“, „Искаме си кмета“, „Свобода“ и други тръгнаха на шествие из централни булеварди във Варна към Катедралния храм „Св.Успение Богородично“ и към Съдебната палата на площад „Независимост“, предаде БТА.

Демонстрантите облепиха по сградата на Съдебната палата различни плакати и лозунги.

В протеста се включи и заместник-председателят на Народното събрание и председател на партия „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов.

Той заяви, че се присъединява за пореден път към техните съмишленици във Варна, за да дадат знак, че в днешна демократична България има политически затворници. Според него това е абсолютно недопустимо.

„Срещу този човек (бел. ред. Благомир Коцев) няма никакви доказателства и това е репресивна мярка за наказание към общността като цяло“ посочи Атанасов.

Той изрази надежда варненци и всички български демократи да бъдат последователни и настойчиви, за да може да се прекратят тези репресии. Той допълни, че е добре информиран човек и знае, че в папките няма нито едно доказателство срещу кмета. По думите му мярката „задържане под стража“ не е наказание, а е превантивна, за да осигури условия за разследването.

Според него тя може да бъде взета само когато са налице две основания – ако има опасност лицето да се укрие и дали има възможност да извърши друго престъпление.