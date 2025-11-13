Желязков: Бюджетът не е добър, но друг не е възможен

OFFNews 13 ноември 2025 в 12:47 1393 3
Росен Желязков

Снимка БГНЕС
Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков коментира, че предложеният проектобюджет за 2026 година не е добър, но в настоящата ситуация друг не е възможен. Затова правителството ще го внесе за разглеждане в Народното събрание.

Това бе обявено в началото на днешното извънредно правителствено заседание за бюджета.

Проектите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет не бяха разгледани в съвета за тристранно сътрудничество, след като работодателите отказаха да участват.

"През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо че не е във формат НСТС, но социалният диалог беше проведен както с работодатели, така със синдикати. Чухме аргументи, чухме становища, чухме критики", заяви Желязков.

"Най-общо казано, на въпроса – "добър ли е бюджетът", моят отговор е "не". На въпроса - лош ли е бюджетът, всяка една социална, политическа или икономическа група ще ви отговори с "да". Но същественият въпрос е възможен ли е друг бюджет. Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация друг бюджет би бил възможен", коментира министър-председателят.

    Краси

    13.11 2025 в 13:38

    Тоя глупак на Чърчил ли се прави?
    Разбира се, че е възможен друг бюджет - всеки третокурсник от реномиран европейски или американски университет ще му го направи с излишък. Но ще трябва да предприеме някои непопулярни мерки спрямо милиционерите и другите си галеници от държавната администрация, които могат да струват електорат на следващите избори.
    Разликата между държавник и "политик" е, че първият мисли за интереса на цялото общество, а вторият - за своя личен.
    А този охлюв, който понастоящем се води премиер изпълнява сляпо заповедите на дебелия шопар и бай хуй, без да мисли.

    Джендо Джедев

    13.11 2025 в 13:34

    "Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация друг бюджет би бил възможен"

    Ама да, как! Хеле пък марсианците - те направо ни разкатаха. Та се връщаме към постната пица на Дянков. Целият тоя цирк напомнq един лаф от соца за това кой е виновен за несполуките: "Сушата, кишата и... Гришата.".

    мнение от IP

    13.11 2025 в 13:10

    И що така?...То е все едно шофьорът да ви каже, че пътят свършва в пропаст, ама като сте решили да пътувате е невъзможно друго. Няма ли да скочите и да дръпнете ръчната спирачка? Този път случихме на "шофьори"....без спирачки.
     
