Желязков: Бюджетът не е добър, но друг не е възможен

Премиерът Росен Желязков коментира, че предложеният проектобюджет за 2026 година не е добър, но в настоящата ситуация друг не е възможен. Затова правителството ще го внесе за разглеждане в Народното събрание.

Това бе обявено в началото на днешното извънредно правителствено заседание за бюджета.

Проектите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет не бяха разгледани в съвета за тристранно сътрудничество, след като работодателите отказаха да участват.

"През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо че не е във формат НСТС, но социалният диалог беше проведен както с работодатели, така със синдикати. Чухме аргументи, чухме становища, чухме критики", заяви Желязков.

"Най-общо казано, на въпроса – "добър ли е бюджетът", моят отговор е "не". На въпроса - лош ли е бюджетът, всяка една социална, политическа или икономическа група ще ви отговори с "да". Но същественият въпрос е възможен ли е друг бюджет. Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация друг бюджет би бил възможен", коментира министър-председателят.