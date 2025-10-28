Управляващите се договориха за ротация на Киселова

На днешното си заседание Съветът за съвместно управление (ССУ) е взел решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре то ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление, заяви депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов по време на брифинг в парламента.

Той допълни, че анексът ще влезе в сила веднага след подписването му, но тепърва ще се коментира ротационния принцип. Ангелов посочи, че не е обсъждана оставката на председаеля на НС доц. Наталия Киселова.

В неделя (26.10) Националният съвет на БСП официално прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на парламента. По този начин Наталия Киселова, която бе титуляр на поста от 6 декември миналата година, официално ще го сдаде. Решението на пленума е взето с почти пълно единодушие като само 5-6 от членовете на партийния орган били „против“ и „въздържали се“.

Според първоначалната уговорка рокадата трябваше да се случи точно година след встъпването на Киселова в длъжност. По време на пленума обаче е било обсъдено и по-ранно осъществяване на промяната, в зависимост от преговорите в Съвета за съвместно управление с ГЕРБ и „Има такъв народ“.

Концепцията за промени в ръководството на парламента прокара лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Киселова където види празник – на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, от къде накъде? Тя трябва да пита преди да тръгне", коментира той шефката на парламента

Мандатоносителят заговори и за "преформатиране на кабинета", защото имало "министерства на концесии". Така се стигна до среща на ГЕРБ с "ДПС-Ново начало". Делян Пеевски обаче отказва да участва в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Двете парламентарни групи (ДПС и ГЕРБ - бел. ред.) се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

Днес Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" се появи на брифинга на ССУ заедно с останалите членове на Съвета. На въпрос дали ДПС участва в ССУ, Цонев отговори, че ДПС не участва в управлението, няма да участва в никакви кадрови въпроси, засягащи властта.

"Участваме само в обсъждане на политики. Тези политики са важни за хората, затова участваме в този Съвет, когато се обсъждат политки", допълни Цонев.