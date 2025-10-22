ДПС-Ново начало отказва да участва в правителството, договориха се с ГЕРБ

OFFNews 22 октомври 2025 в 08:45
ДПС и ГЕРБ се договориха управлението да не се променя

Снимка Пресцентър на ДПС- Ново начало
ДПС и ГЕРБ се договориха управлението да не се променя

ДПС-Ново начало отказва да участва в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии, съобщиха от партията на Делян Пеевски тази сутрин. 

Среща на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, водена от лидерите на партиите Бойко Борисов и Делян Пеевски се е провела тази сутрин, съобщиха от ГЕРБ на страницата си във фейсбук. 

ДПС-Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.

Двете парламентарни групи (ДПС и ГЕРБ - бел. ред.) се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. 

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България, пишат още от ДПС-Ново начало. 

    2970

    9

    Джендо Джедев

    22.10 2025 в 10:26

    -0
    +0
    О, сребърния, ти си бил жив!

    "А прасчо тихо и кротко печели хората." - и теб вече те е спечелил, види се. ;) Бившият ти Батюшка вече заминава в политическото небитие, та се прехвърли към новия. Браво, браво, "хитрец си ти, Андрешко!".

    -9000

    8

    Червената шапчица

    22.10 2025 в 09:58

    -2
    +0
    ППДБ били опозиция... ха ха ха, шушляци... Кики, Мики, Денков и Мирчев с Белобрадово... потрес-....

    1170

    7

    ob1

    22.10 2025 в 09:52

    -0
    +2
    сребро, новият ти господар да не изрита и тебе покрай стария? Дали си откраднал достатъчно покрай тиквата?

    4246

    6

    БотоксПутю

    22.10 2025 в 09:48

    -0
    +0
    Шишо сглобка не иска, та да последва съдбата на ПП-ДБ с 50% загубен електорат.

    1905

    5

    ddd1

    22.10 2025 в 09:41

    -0
    +12
    Кошмарна снимка

    1605

    4

    СребъренЛок

    22.10 2025 в 09:35

    -2
    +0
    Ами Пеееееефффффски се очертава като следващия хитър политик. Ако бяха ПиПи истериите, веднага щяха да яхнат и да искат и министри, шефове на служи, главни прокурори и Боката Рашков да стане първия съветски натовец. А прасчо тихо и кротко печели хората. А ПиПи - тата със своя свръх ПиАр интелект му помагат с реклама след реклама.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    22.10 2025 в 09:34

    -0
    +4
    Много правилно - защо да отнасят негативите след като и сега дърпат конците и в правителството, и в комисиите.

    3148

    2

    user4eto

    22.10 2025 в 09:14

    -0
    +2
    Как да участват, то правителството е тяхно?!?
    И в детските градини го знаят вече.

    23465

    1

    мнение от IP

    22.10 2025 в 09:13

    -0
    +2
    Борисов:"Айде бе, влез, защото иначе само аз отнасям негативите. И без това вече си признах, че сме заедено". Пеевски: "Нема да се плашиш, аз после ще управлявам. Ти сега си карай така, защото ми е по кеф така да се грижа "за хората".
     
