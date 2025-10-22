ДПС-Ново начало отказва да участва в правителството, договориха се с ГЕРБ

ДПС-Ново начало отказва да участва в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии, съобщиха от партията на Делян Пеевски тази сутрин.
Среща на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, водена от лидерите на партиите Бойко Борисов и Делян Пеевски се е провела тази сутрин, съобщиха от ГЕРБ на страницата си във фейсбук.
ДПС-Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.
Двете парламентарни групи (ДПС и ГЕРБ - бел. ред.) се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България, пишат още от ДПС-Ново начало.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
9
22.10 2025 в 10:26
"А прасчо тихо и кротко печели хората." - и теб вече те е спечелил, види се. ;) Бившият ти Батюшка вече заминава в политическото небитие, та се прехвърли към новия. Браво, браво, "хитрец си ти, Андрешко!".
-9000
8
22.10 2025 в 09:58
1170
7
22.10 2025 в 09:52
4246
6
22.10 2025 в 09:48
1905
5
22.10 2025 в 09:41
1605
4
22.10 2025 в 09:35
2970
3
22.10 2025 в 09:34
3148
2
22.10 2025 в 09:14
И в детските градини го знаят вече.
23465
1
22.10 2025 в 09:13
ПП алармират евродепутатите и европосланиците за ''системно завладяване" на България от Пеевски
Навроцки: Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша
Първият ремонт на коалицията: Нашамариха БСП - председателите на НС ще се ротират
БПЦ приветства въвеждането на ''Религия и добродетели'' в училищe ''с особена духовна радост''
Какво съдържа компроматната папка на Пеевски и как той ''държи'' хората. Разкритията на Божидар Божанов (видео)