ДПС-Ново начало отказва да участва в правителството, договориха се с ГЕРБ

ДПС-Ново начало отказва да участва в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии, съобщиха от партията на Делян Пеевски тази сутрин.

Среща на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, водена от лидерите на партиите Бойко Борисов и Делян Пеевски се е провела тази сутрин, съобщиха от ГЕРБ на страницата си във фейсбук.

ДПС-Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.

Двете парламентарни групи (ДПС и ГЕРБ - бел. ред.) се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.



Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България, пишат още от ДПС-Ново начало.