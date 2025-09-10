Ремонт и удълбочаване на акваторията на ВМС-Варна, за да посрещнем нови бойни кораби

Правителството определи като национален интерес ремонт на пристанищната инфраструктура и удълбочаването на акваторията на военноморската база във Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Предвижда се разширяване на пристанищната зона, изграждане на нови съоръжения за поддръжка и базиране, както и удълбочаване на морското дъно, за да може в морската ни столица да пристигат по-големи плавателни съдове.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване, аргументират решението от правителството.