Ремонт и удълбочаване на акваторията на ВМС-Варна, за да посрещнем нови бойни кораби

Днес правителството определи проекта като национален интерес за гарантиране на териториалната цялост на България

OFFNews 10 септември 2025 в 13:27 826 0
Щабът Военноморски сили на България във Варна

Снимка Архив
Щабът Военноморски сили на България във Варна

Правителството определи като национален интерес ремонт на пристанищната инфраструктура и удълбочаването на акваторията на военноморската база във Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Предвижда се разширяване на пристанищната зона, изграждане на нови съоръжения за поддръжка и базиране, както и удълбочаване на морското дъно, за да може в морската ни столица да пристигат по-големи плавателни съдове.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване, аргументират решението от правителството.

"Основният интерес, свързан със сигурността на страната, а именно гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на България чрез укрепване и гарантиране на морския суверенитет на държавата, включва осигуряването на оперативна готовност на ВМС и тяхната способност да защитават страната от потенциални заплахи по море. В този контекст модернизацията на ВМБ-Варна е от ключово значение за поддържането на морската сигурност и укрепване на отбранителните способности на България", заявяват от правителството.

