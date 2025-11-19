Божанков vs. КС: Киселова правилно отказа да допусне в НС референдума на Радев

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков заяви, че Наталия Киселова правилно е отказала парламентът да разгледа предложението на президента Румен Радев за референдум кога да влезе България в еврозоната.

В кулоарите на парламента пред журналисти тази сутрин Явор Божанков заяви, че "в онзи момент" Киселова е "направила това, което е необходимо за България"

"Тя върна на президента Румен Радев една явна провокация. Категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната", каза Божанков. По думите му ако президентът Радев внесе нов референдум, въпросът вече ще е разрешен.

"Ако го направи – вече имаме решение на КС, което ясно разрешава въпроса. Не може председателят да го преценява. Към онзи момент обаче такова решение нямаше", заяви депутатът и юрист.

Вчера Конституционният съд постанови, че като председател на 51-ото Народно събрание Киселова неправомерно е отклонила предложението на президента Радев за референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?".

Предложението беше внесено в Народното събрание, което единствено може да вземе решение за провеждане на национален референдум, но тогавашният председателят на парламента Наталия Киселова не го допусна до разглеждане с мотива, че искането за референдум противоречи на разписаните правила в Закона и на Конституцията.

На свой ред Петър Петров от „Възраждане“ призова Киселова да подаде оставката, защото е дала непротивоконституционни "еднолични разпореждания".