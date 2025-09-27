"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.
Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".
Приветствия към делегатите ще отправят председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, председателят на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе, председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Общото събрание представлява важен етап в развитието на "Продължаваме Промяната", като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, допълват от формацията.
Дотук се стигна след като Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на ПП.
Говоря за възможност , като шанс за право и справедливост ..... не че ще се случи ...... още по-малко скоро !
Ние с теб и твоите деца и внуци , не са живели .... и ....няма да живеят в демокрация и право !
Това ще се случи след десетилетия ,столетия , когато технологичният напредък ще наложи световен ред и правила за цялата планета ..... ако диктаторите не са унищожили до тогава планетата !
Тогава и Ганьо ще не ще ще се научи на ред и ще се подчинява на правилата важащи за всички !
А и сганта не желае да я освобождават от рахата , който са и поднесли двете прасета ...... с правило .....крадеш безнаказано колкото можеш , ако се подчиняваш на прасетата !
Уважаеми ПП ....... за да се случи вашата кауза да правова и справедлива държава на свободни хора ......... трябва да минат десетилетия и времето да изтрие не само двете прасета , но и цялата стохилядна (те са огромно мнозинство) мафиотска пасмина с тях да е в гробовете отдавна .
Тогава пра , пра внуците ви , ще споменават историята на тъмните времена Диктатура на двете прасета и някъде там ще е и вашият безнадежден принос за свободата на България !
До тогава ...всички на Територията ще живеят в тази диктатура... наложена от двете прасета и крепена от многобройните мерзавци, продажни слуги сред населението.
За съжаление , метастазите вече са удушили някогашната България и възстановяването е единствено възможно след смъртта на простака бойко борисов , Босът на Мафията , гръбнакът на режима , крепен здраво от гербо-мутрите му наричащи се партия , а всъщност върла , зла клиентела !
Докато простакът борисов е жив .... е невъзможна каквато и да било промяна към демокрация , закон , права ...... защото .... при закон и права , не само той, Простакът ще е в затвора , но и десетки хиляди негови крадци последователи от гербо-мафията !
Затова , промяна и пробив е невъзможен , каквото и да се случва и каквато и съпротива да има ...... докато простакът е жив !
От тази гледна точка , ПП ще си съсипят здравето и живота ,да спасяват ,невежо , продажно , подло население сган ...... не си струва .....
