''Продължаваме Промяната'' избира нови ръководни органи

OFFNews 27 септември 2025 в 07:33 920 5
Асен Василев

Снимка БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Асен Василев, ПП

"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".

Приветствия към делегатите ще отправят председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, председателят на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе, председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Общото събрание представлява важен етап в развитието на "Продължаваме Промяната", като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, допълват от формацията.

Дотук се стигна след като Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на ПП.

    -2100

    5

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.09 2025 в 10:11

    -0
    +0
    voododoll

    Говоря за възможност , като шанс за право и справедливост ..... не че ще се случи ...... още по-малко скоро !

    Ние с теб и твоите деца и внуци , не са живели .... и ....няма да живеят в демокрация и право !

    Това ще се случи след десетилетия ,столетия , когато технологичният напредък ще наложи световен ред и правила за цялата планета ..... ако диктаторите не са унищожили до тогава планетата !

    Тогава и Ганьо ще не ще ще се научи на ред и ще се подчинява на правилата важащи за всички !

    -2100

    4

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.09 2025 в 10:00

    -0
    +0
    Да се правят опити да спасяват сганта населяваща Територията , от самата нея , крадлива и мафиотизирана до пандемична степен е .... голяма жертва и, защото тази кауза е обречена !

    А и сганта не желае да я освобождават от рахата , който са и поднесли двете прасета ...... с правило .....крадеш безнаказано колкото можеш , ако се подчиняваш на прасетата !

    Уважаеми ПП ....... за да се случи вашата кауза да правова и справедлива държава на свободни хора ......... трябва да минат десетилетия и времето да изтрие не само двете прасета , но и цялата стохилядна (те са огромно мнозинство) мафиотска пасмина с тях да е в гробовете отдавна .

    Тогава пра , пра внуците ви , ще споменават историята на тъмните времена Диктатура на двете прасета и някъде там ще е и вашият безнадежден принос за свободата на България !

    До тогава ...всички на Територията ще живеят в тази диктатура... наложена от двете прасета и крепена от многобройните мерзавци, продажни слуги сред населението.

    19658

    3

    voododoll

    27.09 2025 в 09:56

    -0
    +0
    Синаджия, много си наивен! Така хората си мислеха 89та като падна 8мокласника. После като свалихме Жан, сега чакаме Бойко… все макаме. А след бойко опашката е дълга и подозирам скоро ще чакаме Радев да умре или пък Шиши. Иначе бая хора го чакат за да му седнат на стола. И Демокрацията е вързана са стол в мазето но Шесто и я бият всекидневно, да си знае, не за друго. В България промяна към по-добро няма да има. Едните чакат да крадат, другите чакат да ни подарят на Изток на терористи и комунисти…

    -2100

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.09 2025 в 09:50

    -0
    +0
    Тези достойни , смели , образовани хора от ПП са поели тежестта да ни освободят от двете прасета владеещи Територията Простакия чрез мафиотските си структури !

    За съжаление , метастазите вече са удушили някогашната България и възстановяването е единствено възможно след смъртта на простака бойко борисов , Босът на Мафията , гръбнакът на режима , крепен здраво от гербо-мутрите му наричащи се партия , а всъщност върла , зла клиентела !

    Докато простакът борисов е жив .... е невъзможна каквато и да било промяна към демокрация , закон , права ...... защото .... при закон и права , не само той, Простакът ще е в затвора , но и десетки хиляди негови крадци последователи от гербо-мафията !

    Затова , промяна и пробив е невъзможен , каквото и да се случва и каквато и съпротива да има ...... докато простакът е жив !

    От тази гледна точка , ПП ще си съсипят здравето и живота ,да спасяват ,невежо , продажно , подло население сган ...... не си струва .....

    1605

    1

    СребъренЛок

    27.09 2025 в 08:54

    -0
    +0
    Ще си изберете същите мушмороци, лъжци и празнодумци. Вие ще гледате как красиво говорят, те гледат в джобовете ви. Стискам палци да се самоизберете.
     
