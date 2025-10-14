Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев

Пореден протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда пред сградата на Общината.

Гражданите настояват за незабавното разглеждане на мярката му за неотклонение.

В петък Софийският градски съд взе решение варненският кмет да остане в ареста, ден след като под домашен арест бяха пуснати общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

В социалните мрежи организаторите на демонстрацията определят случващото се като диктатура в завладяна държава с главно "Д".