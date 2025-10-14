Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев

Гражданите настояват за незабавното разглеждане на мярката му за неотклонение

OFFNews 14 октомври 2025 в 18:43 332 0
Протест във Варна

Снимка България он еър
Протест във Варна

Пореден протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда пред сградата на Общината.

Гражданите настояват за незабавното разглеждане на мярката му за неотклонение.

В петък Софийският градски съд взе решение варненският кмет да остане в ареста, ден след като под домашен арест бяха пуснати общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

В социалните мрежи организаторите на демонстрацията определят случващото се като диктатура в завладяна държава с главно "Д".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове