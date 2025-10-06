Депутати от ПП отидоха да дадат доброволно показания в КПК, но не бяха разпитани

Ръководството на ПП-ДБ отиде по собствено желание в сградата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПК), за да даде показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова дойдоха по собствено желание в комисията тази сутрин, но така и не бяха разпитани.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков, цитиран от БТА. По негови думи държат четирима души в ареста трети месец и не ги викат за свидетели. Петков визира арестите в Община Варна и Община София от това лято.

Минути по-късно Асен Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", добави той.

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало". Искаме закриване на КПК, защото е "бухалка" на ПП-ДБ, заяви пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.