Депутати от ПП отидоха да дадат доброволно показания в КПК, но не бяха разпитани

OFFNews 06 октомври 2025 в 10:01 1805 6
Асен Василев и Кирил Петков

Снимка БГНЕС
Ръководството на ПП-ДБ отиде по собствено желание в сградата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПК), за да даде показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова дойдоха по собствено желание в комисията тази сутрин, но така и не бяха разпитани.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков, цитиран от БТА. По негови думи държат четирима души в ареста трети месец и не ги викат за свидетели. Петков визира арестите в Община Варна и Община София от това лято.

Минути по-късно Асен Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", добави той.

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало". Искаме закриване на КПК, защото е "бухалка" на ПП-ДБ, заяви пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.

    1605

    6

    СребъренЛок

    06.10 2025 в 11:28

    -5
    +0
    Докато ПиАрът е основна политика на ПиПи-тата ще намалявате. Хората не са малоумни за да видят, че това е поредна рекламна кампания. Какво точно ще дадат като показания тия тримата? Те просто отиват за да разтягат локуми за Пееееееееффффффдси, с когото деляха един скут преди време. За радост на читателите тук.

    1605

    5

    СребъренЛок

    06.10 2025 в 11:16

    -13
    +0
    Хахаха, ама всички са умрели от страх от Кирчо и Кокорчо. Треперят. Трите инстанции съдии. Всички прокурори. Полицията. Молят се Кире и Кокоре да не вземат да кажат истината и направо да си приготвяме въжето. Да останете само вие с вашто МВР, ваште прокурори, ваште съдии, ваште митници, вашия бизнес. Е, няма да сте много ама ще си живеете добре.

    142

    4

    Октим

    06.10 2025 в 11:05

    -0
    +12
    Изродите вече и да разпитват ги е страх! Това е Долнопробната Дупка на Дебелото Добиче с голямо Д!

    10300

    3

    Dedoto58

    06.10 2025 в 10:25

    -0
    +12
    ДуПиСе - НН....

    3980

    2

    Niko Kolev

    06.10 2025 в 10:10

    -0
    +7
    Както каза Алгафари пред БТВ, "държавата на Главното Д е нещо прекрасно".

    1915

    1

    Петрак

    06.10 2025 в 10:09

    -0
    +12
    Този Ривански кмет бил на Белица какво прави в София. Този не е ли на работа, кой му плаща заплата.
     
