Парламентът отхвърли ветото на президента за държавната собственост

OFFNews 04 септември 2025 в 14:48 278 0
НС

Снимка БГНЕС/ЛИЛИ ТОУШЕК
Пленарна зала

Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за управление на държавната собственост.

С поправките в закона управляващите и "ДПС - Ново начало", макар и без кворум и в разрез с всички правила в последния работен ден на парламента преди лятната ваканция, решиха да отпадне втората инстанция за екооценки.

С това се ограничава възможността на гражданите да контролират и обжалват проекти, които могат значително да засягат околната среда и здравето.

Ветото бе наложено на 11 август. Според президента "приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата".

Според Радев с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

