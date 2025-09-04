Парламентът отхвърли ветото на президента за държавната собственост

Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за управление на държавната собственост.
С поправките в закона управляващите и "ДПС - Ново начало", макар и без кворум и в разрез с всички правила в последния работен ден на парламента преди лятната ваканция, решиха да отпадне втората инстанция за екооценки.
С това се ограничава възможността на гражданите да контролират и обжалват проекти, които могат значително да засягат околната среда и здравето.
Ветото бе наложено на 11 август. Според президента "приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата".
Според Радев с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.
