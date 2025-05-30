Още един отцепник: Ваня Василева също се снима с Пеевски и напусна групата на ДПС-Доган

Депутатите на Доган остават 17 на брой

Ружа Райчева 30 май 2025 в 12:25 6590 6
Ваня Василева, Делян Пеевски и Цветан Енчев

Снимка ДПС-Ново начало пресцентър
Ваня Василева, Делян Пеевски и Цветан Енчев

Депутатът от "Демокрация, права и свободи - ДПС" от фракцията на Ахмед Доган Ваня Василева последва примера на доскорошния лидер на парламентарната група Джевдет Чакъров и също се снима с Делян Пеевски в кабинета му в Народното събрание. Същевременно Ваня Василева напусна парламентарната група на ДПС-ДПС.

Така тя стана поредният член на ДПС-Доган, подкрепил стратегията на партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" за "развитие на регионите”.

От прессъобщение на "ДПС-Ново начало" става ясно, че Василева е обсъдила включването на Видинска област заедно с Пеевски и депутата от Видинския район Цветан Енчев. 

Енчев е депутат от групата на Пеевски, но Ваня Василева е от групата ДПС-ДПС, подкрепяща създателя на партията Ахмед Доган.

В кабинета на Пеевски в Народното събрание тримата са обсъдили основните проблеми в региона - обезлюдяването, високата безработица и лошата инфраструктура.

"С подкрепата на Делян Пеевски, Ваня Василева и Цветан Енчев поеха ангажимент заедно да направят задълбочен анализ за това, как да се развива занапред най-бедният регион в страната, така че хората да живеят по-добре, в духа на стратегията за "Ново начало за развитие на региона", пише в прессъобщението.

Минути след публикуването на прессъобщението председателставаща заседанието на парламента Николета Кузманова (ИТН) съобщи, че Василева е подала заявление за напускане на парламентарната група на ДПС-ДПС.

Депутатите на ДПС-Доган остават 17 на брой след напускането ѝ.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    2973

    6

    Johnny B Goode

    30.05 2025 в 18:56

    -0
    +10
    Погледнах и на тази звезда страницата в парламента и имам въпрос.
    Какви са тези групи за приятелство с тази и онази държава? Това списък на мераклии за парламентарни екскурзии по света ли е?
    Тази гълбица например е член на групи за прителство с точно 31 държави. И във всяка група за приятелство има средно по 40-50 лемура.

    20429

    5

    случайно прочетох

    30.05 2025 в 18:13

    -0
    +0
    Ваня Василева https://www.parliament.bg/bg/MP/4745

    Доган от къде я е ЗАБРАЛ таз мушмула и кой е гласувал за нея?
    Да му е честита на шиши!

    2973

    4

    Johnny B Goode

    30.05 2025 в 15:53

    -0
    +11
    IP-то, стратегията е следната.

    Вземат се едни пари от едни фондове. Обявят се едни търгове за благоустройство - чешмички, фонтанчета, алеи за велосипедисти. Едни фирми ги печелят. Едни пари се плащат.

    Проверено е от старото ДПС, работи желязно.

    23465

    3

    мнение от IP

    30.05 2025 в 14:24

    -0
    +11
    И как ще се осъшестви стратегията за "Ново начало за развитие на региона"? Ще се разпределят чии пари?

    7550

    2

    alfakentavur

    30.05 2025 в 14:10

    -0
    +21
    Супеееер! Най-накрая. Спокоен съм вече за Видинския край. Ей сега Видинският край ще цъфне и ще върже :)

    242

    1

    Октим

    30.05 2025 в 12:43

    -0
    +0
    Погледнете само тънката (за разлика от него) и ехидна Мона-Лиза-усмивка върху мутрата на гнусния глиган, която казва: “Всички ще ви засмуча и изплюскам с дрехите без да можете да ми речете гък!“
     
