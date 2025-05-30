Още един отцепник: Ваня Василева също се снима с Пеевски и напусна групата на ДПС-Доган

Депутатът от "Демокрация, права и свободи - ДПС" от фракцията на Ахмед Доган Ваня Василева последва примера на доскорошния лидер на парламентарната група Джевдет Чакъров и също се снима с Делян Пеевски в кабинета му в Народното събрание. Същевременно Ваня Василева напусна парламентарната група на ДПС-ДПС.
Така тя стана поредният член на ДПС-Доган, подкрепил стратегията на партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" за "развитие на регионите”.
От прессъобщение на "ДПС-Ново начало" става ясно, че Василева е обсъдила включването на Видинска област заедно с Пеевски и депутата от Видинския район Цветан Енчев.
Енчев е депутат от групата на Пеевски, но Ваня Василева е от групата ДПС-ДПС, подкрепяща създателя на партията Ахмед Доган.
В кабинета на Пеевски в Народното събрание тримата са обсъдили основните проблеми в региона - обезлюдяването, високата безработица и лошата инфраструктура.
"С подкрепата на Делян Пеевски, Ваня Василева и Цветан Енчев поеха ангажимент заедно да направят задълбочен анализ за това, как да се развива занапред най-бедният регион в страната, така че хората да живеят по-добре, в духа на стратегията за "Ново начало за развитие на региона", пише в прессъобщението.
Минути след публикуването на прессъобщението председателставаща заседанието на парламента Николета Кузманова (ИТН) съобщи, че Василева е подала заявление за напускане на парламентарната група на ДПС-ДПС.
Депутатите на ДПС-Доган остават 17 на брой след напускането ѝ.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.