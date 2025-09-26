Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година

Дългоочакваното откриване на държавната верига "Магазини за хората", измислена от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" и одобрена от правителството, се отлага с 3 месеца.

От Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обявиха, че това трябва да се случи преди Нова година.

Същевременно обаче 10 млн. лв. вече бяха отпуснати от правителството през август за създаването на "магазините за хората". Анонсът на управляващите беше, че първият магазин ще бъде открит през септември.

Въпреки че няма нито един отворен обект "Магазин за хората“ ЕАД вече си има тричленен Съвет на директорите е тричленен.

Решението за създаването на магазините беше записано в държавния бюджета за 2025 г.Седалището на „Магазин за хората“ ЕАД е в София, като разходите за образуването на дружеството са осигурени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. За възможно най-бързото започване и осъществяване на дейността на дружеството се разчита на партньорско взаимодействие с Централния кооперативен съюз.

Според заявката на МЗХ структурата на магазините трябва да бъде изградена като интегриран, нискоразходен търговски модел, който включва разнообразни канали за предлагане на стоки от първа необходимост — shop-in-shop решения, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи, онлайн търговия и B2B дистрибуция, заявяват от МЗХ.

Основната цел на дружеството е да отговори на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители, се аргументираха при отпускането на 10-те милиона лева от МЗХ.