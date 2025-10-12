Нинова: ИТН няма да ги има. Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?

12 октомври 2025
Снимка БГНЕС
"ИТН искате да ни затворите устите с мракобесния си закон за 6 годишен затвор, ако питаме за срещи, кюлчетата, магистрали, хотели, вецове и солари, за предателства и низост. Е, няма да стане! Аз съм говорила за тези неща преди да има ИТН и ще продължа да говоря, когато ИТН няма да ги има. Разминахме се по реката! Тези, които не се продаваме и не се предаваме, ще питаме, а вие на другия бряг ще отговаряте".

Това заяви председателят на "Национално движение Непокорна България" Корнелия Нинова. Иронично тя попита: "Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?"

"През 2021 г., поканих ИТН да се обединим за честни избори срещу фалшификациите на ГЕРБ и Бойко Борисов. Слави Трифонов отказа и заяви публично: Мила ми госпожо Нинова, ние с теб стоим на двата бряга на река. По това време ИТН щяха да изчегъртват ГЕРБ, а за мен масово лъжеха, че съм в колаборация с тях. Минаха години и какво излезе? Ти, Слави, се оказа прав! Аз все още стоя на същия, на моя бряг: непокорно, непоклатимо, твърдо и принципно против мафията, ГЕРБ и Борисов. А ти си на противоположния - заедно с тях. И не просто стоиш там, а се качи в лодката им и загреба към дъното" - заяви Нинова.

    500

    5

    Незначителен червей

    12.10 2025 в 13:16

    -0
    +0
    Велика е , просто е велика. Вижте как победно е вдигнала ръце. Какво празнува? Никой пет пари не дава за нея. Но е Велика. Начука го на всички дърти комунисти !!!! Срина ги. !!!! Браво Нинова. Браво. В твоя чест ще изям едно бурканче кисело мляко рецепта 1974 година. Поръчал съм си промивка на стомаха след това. Не става носталгик от мен май!!

    3100

    4

    230 млрд баксов

    12.10 2025 в 12:51

    -0
    +7
    Нинова не продаде БСП на свинската мафия а дългия селяндур е цървул и продажник.

    -7400

    3

    Gunteer

    12.10 2025 в 12:51

    -3
    +4
    Вече всеки се представя като бунтуваща се опозиция в публичното пространство. ИТН също, като се вижда от последния коментар на Трифонов по въпроса. Това е стратегия, която усвоиха от Борисов и Пеевски. След като ги нарекат мафия, те излизат и казват - вие сте мафията. В Жалкария е така.

    3060

    2

    helper68

    12.10 2025 в 12:26

    -0
    +19
    качи в лодката им и загреба към дъното" - заяви Нинова, от дъното, кани го заедно да си хортуват.. :)

    142

    1

    Октим

    12.10 2025 в 12:08

    -0
    +15
    Все едно свинарката от Крушовица няма да е съгласна, ако господарите ѝ от блатната кочина предложат някакъв още по-отвратителен закон от този на вампирясалата мумия?
     