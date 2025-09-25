Мирчев: Кметовете на ДПС товарят хора в автобуси да бранят централата на голямото ''Д''

Сценарият зловещо напомня на Росенец преди 5 г. - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, каза депутатът от ПП-ДБ

Ружа Райчева 25 септември 2025 в 10:12 3056 4
Бял автобус затвори бул. Дондуков край парламента миналата седмица, за да може Делян Пеевски да отиде на работа

Снимка Фейсбук
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че Делян Пеевски е разпоредил на всички свои кметове да товарят хора в автобуси за София, където ще има протест пред партийната централа на "ДПС-Ново начало".

Протестът пред новата централа на ДПС на ул. "Врабча" 23, дадена със скоростно правителствено разрешително, е организиран от гражданското движение "БОЕЦ". Започва в 15 часа и е под надслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и Мафията". Организаторите имат намерение да блокират сградата и бул. "Васил Левски".

В социалните мрежи тази сутрин депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев написа, че сред редиците на "ДПС-Ново начало" тече усилена организация:

"Голямото "Д" (бел. ред. Делян Пеевски) е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда."

Ивайло Мирчев прави аналогия с протестите в Росенец край лятната резиденция на Ахмед Доган, когато се стигна до физически сблъсъци между протестиращи и полицията, опитващи се да овладеят напрежението:

"Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза. Ние ще сме на протеста на "БОЕЦ" и призоваваме всички да го подкрепят. Не трябва да се влиза в сценария на Пеевски за сблъсъци."

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    142

    4

    Октим

    25.09 2025 в 11:44

    -0
    +0
    Един примитивен тютюноберач не може да напише думата достойнство, камо ли някога да научи какво е това, точно защото е добиче, което слугува сляпо на най-огромния и тлъст добитък от рода на шопарите в страната и това му харесва! Стига само да бъде облагодетелстван по някакъв начин и да има поне малко власт над подобните на него червеи!

    4764

    3

    Kilca

    25.09 2025 в 11:38

    -0
    +0
    Момчето с голямото Д ще преиграе накрая и ще стане много зле за него

    4047

    2

    IvoIvo

    25.09 2025 в 10:55

    -9
    +0
    Мирчев пак е открил топлата вода :)

    500

    1

    Незначителен червей

    25.09 2025 в 10:47

    -0
    +10
    Тези български турци нямат ли поне малко гордост и достойнство че ги използват от десетилетия като добичета за политиката? Вчера Вежди се сърди на Манол че обидил на интелект малцинствата. Ами айде да го вдигнат тоз проклет интелект а не все надупени на политиците !!!

     