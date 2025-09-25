Мирчев: Кметовете на ДПС товарят хора в автобуси да бранят централата на голямото ''Д''

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че Делян Пеевски е разпоредил на всички свои кметове да товарят хора в автобуси за София, където ще има протест пред партийната централа на "ДПС-Ново начало".

Протестът пред новата централа на ДПС на ул. "Врабча" 23, дадена със скоростно правителствено разрешително, е организиран от гражданското движение "БОЕЦ". Започва в 15 часа и е под надслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и Мафията". Организаторите имат намерение да блокират сградата и бул. "Васил Левски".

В социалните мрежи тази сутрин депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев написа, че сред редиците на "ДПС-Ново начало" тече усилена организация:

"Голямото "Д" (бел. ред. Делян Пеевски) е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда."

Ивайло Мирчев прави аналогия с протестите в Росенец край лятната резиденция на Ахмед Доган, когато се стигна до физически сблъсъци между протестиращи и полицията, опитващи се да овладеят напрежението: