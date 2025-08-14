Мария Филипова ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер

Мария Филипова, една от кандидатките за заместник-омбудсман и сочена като фаворит на управляващите, не уточни дали би приела да стане служебен премиер, но посочи, че на такъв въпрос би могла да отговори само на президента Румен Радев.

"Дали ще ставам премиер - на този въпрос мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено", заяви настоящата председателка на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова по време на днешното изслушване на кандидатите за зам.-омбудсман.

След промените в Конституцията заместник-омбудсмана е в т.нар. "домова книга", от която президентът може да номинира служебен премиер.

Кандидатурата на Мария Филипова е издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители". Другите две претендентки за поста са Марина Кисьова де Хеус, предложение на фондация "Екатерина Каравелова" и на Деница Димитрова, издигната от Национална мрежа за децата.

По време на изслушването Филипова заяви, че институциите трябва да са близо до хората и че планира приемни в малките населени места, както и консултативен съвет с държавни органи. Тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Ангажира се с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Деница Димитрова акцентира върху правата на хората с увреждания, достъпната среда и изрази подкрепата си за закриване на интернатите, в които са установени случаи с насилие над деца.

Марина Кисьова де Хеус постави акцент върху прозрачността, равнопоставеността и решаването на проблема с липсата на питейна вода. По думите ѝ първата ѝ стъпка като заместник-омбудсман ще бъде модернизация на каналите за комуникация с гражданите и неправителствения сектор.

Кисьова де Хеус смята, че присъствието на институцията в социалните мрежи трябва да бъде активно и съвременно, за да се повиши правната култура и достъпът до информация.

В края на юли Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които омбудсманът Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента. Това ще се случи през септември.