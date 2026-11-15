Министерският съвет ще проведе извънредно заседание утре от 8 часа.

Правителството ще разгледа проектозаконите за държавния бюджет на България.

Ще бъдат обсъдени също бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

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