Министерският съвет ще проведе извънредно заседание утре от 8 часа.
Правителството ще разгледа проектозаконите за държавния бюджет на България.
Ще бъдат обсъдени също бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.Следете новините ни в :
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