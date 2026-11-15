Дълговете на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" могат да надхвърлят 1 милиард до края на сезона, а едва пет аварийни екипа обслужват цялата столица. За това сигнализира енергийният министър Ива Петрова в ефира на Събуди се по Нова ТВ, като определи ситуацията с липсата на качествено отопление в части на столицата като изключително притеснителна.

"Съществува риск, ако "Топлофикация" продължи да не плаща дълговете си, през предстоящия сезон да натовари "Булгаргаз" с едни допълнителни 500 млн. евро, а нищо чудно към края на сезона задълженията да надхвърлят и един милиард. В "Топлофикация" имаме структурен проблем и не може да продължаваме по този начин, защото дружеството трупа задължения. Ние алармирахме още юни месец, защото още тогава по време на проверките стана ясно, че има проблем. Ремонтите се бавят", каза тя.

По думите на Петрова е тревожно, че липсва адекватна техническа организация.

"Има само пет екипа, които трябва да отстраняват аварийни ситуации в цяла София. За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо. На 11 ноември колегите от контрола съставиха пореден констативен протокол. Искрено се надявам да се предприемат чисто технически и организационни мерки в дружеството, за да се гарантира отоплителният сезон, но проблемът е структурен", посочи тя.

Енергийният министър коментира, че на база на проверките, са дадени предписания.

"Нашите последващи проверки показват, че тези предписания не са изпълнени. Всеки да си влезе в ролята и да има ангажираност, включително от ръководството на "Топлофикация София", както и от собственика на "Топлофикация София" - Столичната община, за да намерим както непосредственото решение за гарантирането на отоплителния сезон и качеството на услугата, така и по отношение на разрешаването на структурния проблем с "Топлофикация София", призова министър Петрова.

Ива Петрова увери, че през механизмите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ цените на тока за този регулаторен период до юни месец 2027 г. са гарантирани да останат без промяна. По думите ѝ доставките, количествата и цените са фиксирани за година напред, така че домакинствата имат комфорта да няма ефект върху цената волатилността на пазарите, която наблюдаваме в момента.

Ако потребителите нямат съществена промяна в модела на потребление и начина на ползване на електроенергията, сметката им би трябвало да отразява цените, които бяха юли, август, септември тази година, посочи министърът на енергетиката.

"Онзи ден обявихме изключително безпрецедентен пакет на подкрепа, така че да има комфорт по отношение на цените както за домакинствата, по отношение на електроенергия, но също така и на парното. Обявихме една нова компенсаторна програма и за домакинствата, които използват директно природен газ, и то за месеците от ноември до март, когато се очаква сметките да са по-високи. Както и много широкообхватен пакет за подкрепа на бизнеса, така че да има спокойствие и предвидимост на разходите и за индустрията", посочи Петрова.

Енергийният министър увери, че ще има достатъчно пари за всички мерки, които са предприети.

По думите ѝ компенсациите са спешна мярка в отговор на новата криза в енергийния сектор и целят да предпазят гражданите и бизнеса от резките пазарни колебания. Успоредно с това държавата работи по решаването на структурните проблеми в сектора. Министърът подчерта, че е необходима целева подкрепа за енергийно бедните и уязвими домакинства, като системата за тяхната оценка вече функционира, а в управленската програма е заложено и въвеждането на блокови цени.

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