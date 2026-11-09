Кабинетът се отказа да прави от агентите на ДАНС психотерапевти

Правителството е оттеглило проекта за промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), който предвиждаше превръщането на служителите на ДАНС в психотерапевти, без това се счита за несъвместимо с дейността им в агенцията.

Това е станало на заседанието на МС на 4 ноември, но за него се разбира от протокола от заседанието на кабинета. Засега не е ясно дали законът ще бъде преработен или ще отпадне изобщо.

Законопроектът бе публикуван за обществено обсъждане през август и предвиждаше изменения не само в Закона за ДАНС, но и в други нормативни актове - например в Закона за защита на класифицираната информация, Закона за електронните съобщения, Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за специалните разузнавателни средства.

Сега за агентите на ДАНС съществуват редица забрани, водещи до несъвместимост - те не могат да извършват търговска дейност; да са в управата на фирми; да са на изборни длъжности, за които са издигнати от политически партии; да са сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност; да работят на трудов или граждански договор извън ДАНС и т. н.

Изключение се прави за преподавателска и научноизследователска дейност на трудов или граждански договор извън агенцията, но с разрешение на нейния председател. Идеята на правителството бе към изключенията се добавя и "психологическо консултиране и психотерапия".

След възражения на психолози и психотерапевти тя е отпаднала. В последната редакция на проекта е запазено предложението за удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация.

Предвиждаше се също за вечни времена да се засекретят класифицирането документите - т.е. да останат засекретени до 30 г. след изтичането на първоначалния срок за защита.

Сега законът постановява, че сроковете зависят от нивото на класификация - 30 г. за „Строго секретно", 15 г. за „Секретно", 5 г. за „Поверително" и 6 месеца за информация с гриф „За служебно ползване".

Освен това проектът предвиждаше и промени в реда за предаване и унищожаване на класифицирани документи.





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