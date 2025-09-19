Националното ръководство на ДСБ кани партньорите си от "Продължаваме промяната" и "Да, България" на форум, който да подготви възможността за общ кандидат за президент.

Решението е взето предвид "силната енергия и мобилизацията в демократичната общност след проведената кръгла маса „Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победа" и необходимостта тя да бъде насочена в последващи конкретни стъпки в процеса на издигане на единна кандидатура", посочват от партията на Атанас Атанасов.

На форума партньорите да заявят "категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г. чрез одобрение на проект на стратегическо споразумение между страните участници в процеса".

Освен това ДСБ предлага да се "предложи и одобри институционална рамка – избор на орган (или органи), натоварени с конкретни функции и балансирано представителство на страните участници, който да отразява принципа на инклузивност: да приобщава и генерира вътрешна енергия, да бъде гарант за легитимността и доверието в процеса".