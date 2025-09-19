Националното ръководство на ДСБ кани партньорите си от "Продължаваме промяната" и "Да, България" на форум, който да подготви възможността за общ кандидат за президент.
Решението е взето предвид "силната енергия и мобилизацията в демократичната общност след проведената кръгла маса „Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победа" и необходимостта тя да бъде насочена в последващи конкретни стъпки в процеса на издигане на единна кандидатура", посочват от партията на Атанас Атанасов.
На форума партньорите да заявят "категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г. чрез одобрение на проект на стратегическо споразумение между страните участници в процеса".
Освен това ДСБ предлага да се "предложи и одобри институционална рамка – избор на орган (или органи), натоварени с конкретни функции и балансирано представителство на страните участници, който да отразява принципа на инклузивност: да приобщава и генерира вътрешна енергия, да бъде гарант за легитимността и доверието в процеса".
"България има нужда от президент – убеден демократ, непоколебимо отстояващ евроатлантическата принадлежност на страната и непримиримостта с корупцията. Президент със знание и разбиране за високата си конституционна роля, който не разделя, а обединява. На предстоящите през 2026 г. избори имаме историческия шанс да постигнем това", изтъкват от ДСБ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-9000
7
19.09 2025 в 19:50
-1700
6
19.09 2025 в 19:21
Напълно съм съгласен с теб !
-1700
5
19.09 2025 в 19:18
Днес руснаците ни живеят само в бедност .... те живеят в лъжлива реалност наложена от диктатора путин и кликата му !
Тук в Простакия е същото , но населението е зомбирано и не осъзнава !
-7100
4
19.09 2025 в 19:11
-1700
3
19.09 2025 в 19:10
Важно условие е след смъртта на Простака борисов ,Господарят на гербо-мутрите е те да се разпаднат и изпокарат за власт !
Това може да спаси населението от геноцида , Режима който се задава ........ само смъртта на Диктатора борисов е спасението на всеки един от вас .... молете се да се случи скоро .... иначе изгаряме всички в дълбок Режим от тъмнина и мерзост !
-1700
2
19.09 2025 в 19:05
При следващи избори за каквото и да било ... ще има драстична подмяна на резултатите в полза на Мафията пеевски-простак!
Гласовете подадени за кандидати на ПП-ДБ ще бъдат автоматично присвоени за нуждите на Мафията и дори раздадени на отпадъци като чалгарите и комунистите !
Съвсем възможно е при избори ПП-ДБ да имат нула гласове и проценти , и гласовете на избирателите им да отиват директно при Мафията .
Този драстичен факт ,видим за всички , нама да бъде эпрэверган и коригиран .... защото както днес Мафията но двете прасета владее всичко ,тя така владее и изборните резултати .
Тоест това което е в Русия и Беларус вече е с пълна сила и при нас .
Както постоянно повтарям ..... нито избори , нито протести вече могат да спасят сганта от Диктатурата на двете прасета .....само смъртта на носителя на властта , гръбнакът на Диктатурата бб !
-7100
1
19.09 2025 в 19:01
Когато успехът се измерва с доброто, което правиш за другите
Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки
Фирма продава апартаментите на десетки семейства в София, платили стотици хиляди евро за тях по време на строежа им
Обмислят се 5 варианта за забраната за телефони в училище
Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват