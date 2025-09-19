ДСБ кани партньорите от ПП и "Да, България" на форум за издигане на общ кандидат-президент

OFFNews 19 септември 2025 в 18:43 292 7
Атанас Атанасов

Снимка БГНЕС
Атанас Атанасов

Националното ръководство на ДСБ кани партньорите си от "Продължаваме промяната" и "Да, България" на форум, който да подготви възможността за общ кандидат за президент.

Решението е взето предвид "силната енергия и мобилизацията в демократичната общност след проведената кръгла маса „Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победа" и необходимостта тя да бъде насочена в последващи конкретни стъпки в процеса на издигане на единна кандидатура", посочват от партията на Атанас Атанасов.

На форума партньорите да заявят "категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г. чрез одобрение на проект на стратегическо споразумение между страните участници в процеса".

Освен това ДСБ предлага да се "предложи и одобри институционална рамка – избор на орган (или органи), натоварени с конкретни функции и балансирано представителство на страните участници, който да отразява принципа на инклузивност: да приобщава и генерира вътрешна енергия, да бъде гарант за легитимността и доверието в процеса".

"България има нужда от президент – убеден демократ, непоколебимо отстояващ евроатлантическата принадлежност на страната и непримиримостта с корупцията. Президент със знание и разбиране за високата си конституционна роля, който не разделя, а обединява. На предстоящите през 2026 г. избори имаме историческия шанс да постигнем това", изтъкват от ДСБ.

    -9000

    7

    Червената шапчица

    19.09 2025 в 19:50

    -0
    +0
    Колкото повече слушам фанатизираните генерали, толкова повече започвам да харесвам кумчо вълчо.

    -1700

    6

    Сикаджийска Мутра - Буда

    19.09 2025 в 19:21

    -0
    +0
    Gunterr====

    Напълно съм съгласен с теб !

    -1700

    5

    Сикаджийска Мутра - Буда

    19.09 2025 в 19:18

    -0
    +0
    Ако при следващи избори , всички гласове подадени за ПП-ДБ бъдат присвоени от двете прасета ....... те ....ПП-ДБ какво ще направят ... нищо не могат да направят ..... цялата власт и медиите обслужват Мафията ..... просто си присвояват гласовете им и им се подиграват зад кордон от тяхната полиция , зад студията на казионните телевизии и техните коментатори хранилани ..... какво ще направят честните хора ..... нищо .... както се случи с руснаците ...задушиха 140 милиона население с пропаганда , лъжа и репресия ..... и днес резултата е видим ..... пълна информационна завеса , подмяна на истината .

    Днес руснаците ни живеят само в бедност .... те живеят в лъжлива реалност наложена от диктатора путин и кликата му !

    Тук в Простакия е същото , но населението е зомбирано и не осъзнава !

    -7100

    4

    Gunteer

    19.09 2025 в 19:11

    -0
    +0
    Сикаджийска Мутра - Буда, Ако останат заедно! ДБ са гола вода. Само пози и сделки може да се очакват от приятелите на Борисов - уважаваните нагаждачи. За да бъдат опозиция, трябва да правят нещо радикално, а те са най-сговорчивите, събрани от кол и въже неможачи, ама иначе с претенции, че могат и правят нещо. 10 000 бона минимум на месец, за да правиш напълно несъдържателни коментари от трибуната, да даваш непълно несъдържателни интервюта, да правиш напълно несъдържателни оценки, в които да се чудиш как да не обидиш някой и какво по-голямо клише да пробуташ на стадото, защото си... "опозиция". Това не е опозиция, а гнусен кариеризъм.

    -1700

    3

    Сикаджийска Мутра - Буда

    19.09 2025 в 19:10

    -0
    +0
    Само смъртта на прасето борисов ,може да разклати Диктаторският Режим на Клептократите !

    Важно условие е след смъртта на Простака борисов ,Господарят на гербо-мутрите е те да се разпаднат и изпокарат за власт !

    Това може да спаси населението от геноцида , Режима който се задава ........ само смъртта на Диктатора борисов е спасението на всеки един от вас .... молете се да се случи скоро .... иначе изгаряме всички в дълбок Режим от тъмнина и мерзост !

    -1700

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    19.09 2025 в 19:05

    -0
    +0
    Има една съществена подробност ....различна от познатото досегашно крадене на гласове ,купуване и подмяна ...

    При следващи избори за каквото и да било ... ще има драстична подмяна на резултатите в полза на Мафията пеевски-простак!

    Гласовете подадени за кандидати на ПП-ДБ ще бъдат автоматично присвоени за нуждите на Мафията и дори раздадени на отпадъци като чалгарите и комунистите !

    Съвсем възможно е при избори ПП-ДБ да имат нула гласове и проценти , и гласовете на избирателите им да отиват директно при Мафията .

    Този драстичен факт ,видим за всички , нама да бъде эпрэверган и коригиран .... защото както днес Мафията но двете прасета владее всичко ,тя така владее и изборните резултати .

    Тоест това което е в Русия и Беларус вече е с пълна сила и при нас .
    Както постоянно повтарям ..... нито избори , нито протести вече могат да спасят сганта от Диктатурата на двете прасета .....само смъртта на носителя на властта , гръбнакът на Диктатурата бб !

    -7100

    1

    Gunteer

    19.09 2025 в 19:01

    -0
    +0
    Това, което написах преди броени часове - сегашното правителство отнема правомощията на Радев, а с това - на бъдещия президент, а тези тъпанари от ДСБ и ППДБ си мислят, че Радев е врагът! Няма толкова прости парчета! А ДСБ специално, и още по-специално Костов е на издръжка на ГЕРБ дълги години! Борисов сам е разказвал как му е плащал, за да поддържа стандарта му на живот, и е напълно вярно. Тоя надценен никаквец, Костов, харесван само от такива като него - некомпетентни и нагли корумпета, които се правят на демократи. ПП по-добре да се отцепи от тия нагли нещастници, те поне имат наченки на опозиция, макар и изобщо да не са пример за такава!
     
