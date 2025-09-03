Депутатите ще изслушат Росен Желязков заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Министър-председателят Росен Желязков ще бъде изслушан от депутатите във връзка с информацията за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август. Това ще бъде първа точка в програмата на НС за четвъртък (04.09), решиха депутатите.

Изслушването беше включено в програмата на парламента за тази седмица по предложение на лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Въпреки че от правителствената информационна служба съобщиха, че при подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът, вчера (02.09) премиерът Желязков посочи, че "няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи".

Приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GSP сигналът на самолета на председателя на ЕК не се е губил в нито един момент от полета.

В програмата беше добавена и още една точка – проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от Европейската комисия средносрочен преглед на кохезионната политика. Проектът на декларация ще бъде точка втора в четвъртък.

В програмата за първата сряда от месеца са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи.