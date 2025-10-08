ДБ за кризата с боклука: Държавата съдейства на мутрите в София

Държавата съдейства на мутрите в София, тя не прави нищо, така съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха кризата с боклука в София.

Вчера (07.10) от "Демократична България" призоваха министърът на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор да предостави информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София.

От МВР съобщиха, че работят по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София. Случаят е от 29 юли около 03:00 часа, когато в столичното Осмо районно управление е получен сигнал за горящи камиони на ул. "Околовръстен път".

"Министър Митов отговори, че това било намеса на съдебната власт в работата на прокуратурата. Нищо подобно. Когато има данък висок обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да разискват информация от прокуратурата и тази информация да бъде разгласена на българското общество", каза Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

По думите му МВР и прокуратурата имат интерес от това, за да разсеят съмненията, че слагат чадър над Таки.

"Ако бяхме в друга ситуация - досега всички държавни органи щяха да са намесени, вътрешният министър се скри, вместо да разследват палежа на камиони - всички се "правят на ударени", каза Мирчев.

По думите му човекът, който стои зад палежите е "Боби Белинката - човекът на Таки за мръсната работа".