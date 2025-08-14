Борисов купува Газпром в България през бивш депутат и ''братовчеда Ради'', обяви Възраждане

"Газпром" продава бензиностанциите си в България. Компанията "Уни енерджи" е внесла в Комисията за защита на конкуренцията заявление за придобиване на активите на руския гигант на 11 август, съобщиха от партия "Възраждане".

Компанията “НИС ПЕТРОЛ” ЕООД управлява веригата бензиностанции под марката “Газпром” територията на България. КЗК е образувала производство за контрол върху концентрациите между предприятия, става ясно от справка в официалния сайт на регулатора.

Мажоритарен собственик на "Уни Енерджи" с 55% е политикът от ГЕРБ Ивайло Константинов - настоящ лидер на партията на Бойко Борисов в Дупница, бивш депутат 44-ото Народно събрание, и съдружник на “Юнион бус сървис”.

Интересен е и другият съдружник с 45% - фирмата "ВИП стейшън". Едноличен собственик на капитала там е черногорецът Ранко Клачар, свързан с 18 фирми. "ВИП стейшън" влиза в "Уни" съвсем скоро - на 13 юни, в навечерието на сделката за "Газпром" с 45% от дела на фирмата.

Клачар обаче е съдружник не с кого да е, а с Радослав Венциславов Иванов, по-известен като "братовчеда Ради" - роднината на Бойко Борисов от Банкя, пишат от пресцентъра на "Възраждане".

“Бензиностанция за хората” - също като “Магазини за хората”, е поредният проект на управляващите за запълване на собствените им джобове и облагодетелстването им. “Братовчедът Ради” пое целия бизнес на Борисов, след като той стана кмет на София. Свързва се и с няколко заменки с общината на терени в столичния квартал "Люлин", които изглеждат съмнителни, заявяват още от партията на Костадин Костадинов.

Справка в търговския регистър сочи, че "НИС ПЕТРОЛ” ЕООД e създадена през 2011 г. и развива търговска дейност на едро и дребно с горива и петролни продукти. На територията на България управлява верига бензиностанции под марката Gazprom.

КЗК има 7 дни - тоест до 18 август, да се произнесе по образуваното производство.