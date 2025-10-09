Асен Василев за Борисов и Пеевски: Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи действията на прокуратурата да привика на разпит в държавното обвинение зам.-кмета по екология на столицата Надежда Бобчева и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов като скандално.

"Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, ѝ се пречи всячески", заяви Асен Василев в кулоарите на парламента.

Той посочи, че тази кризата ще бъде преодоляна и ще се справят с изнудвачите. По думите на Василев и гражданите на София, и много кметове, издигнати от ПП или подкрепени от нея, са помогнали за справянето с кризата.

Бившият финансов министър изтъкна, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вчера казал, че ще помага, и днес прокуратурата започна да "помага", като вика хората, които организират чистенето в София.

"Дуото по художествена гимнастика" е минало към "съчетанието с бухалки", посочи Асен Василев, визирайки Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Николай Денков коментира законопроекта за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, който беше внесен във вторник (07.10) от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Според промените "Лукойл" може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет.

Николай Денков припомни случая със завода за барут, който беше блокиран с едно решение на ДАНС. Той допълни, че са извадени бухалките за сделката с Лукойл.

"Апетитите на Пеевски към "Нефтохим Бургас" са отдавна", заяви бившият премиер.

Според него лидерът на "ДПС-Ново начало" иска да има контрол върху актив, от който зависи цялата държава.

Асен Василев посочи, че в момента скринингов механизъм за контрол на държавата, който е за стратегически обекти, включва и контрол от Брюксел, а с промените се цели Брюксел да се заобикаля.