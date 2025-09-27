АЛДЕ призова за освобождаването на Благомир Коцев

Председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан призова за незабавното освобождаване от ареста на варненския кмет Благомир Коцев и другите политически затворници. Това стана във видео обръщение излъчено на Общото събрание на „Продължаваме Промяната“.

Лидерът на либералите в Европа е категорична, че „…трябва да се спазват правата, институционалната независимост и презумпцията за невинност. Българската демокрация е по-силна, когато политическата конкуренция се решава в изборните урни, а не чрез натиск и сплашване. Промяната никога не е лесна, но тя е мисия.“

Председателят на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе – също отправи силно политическо послание с думите, че „българската демокрация в момента преминава през много тревожен период, застрашена от едно правителство, което множи атаките си срещу правосъдието.

Ние сме дълбоко угрижени от задържането на няколко представители на опозицията, включително кмета на Варна - Благомир Коцев.“

"България принадлежи към ЕС и ние няма как да бъдем безучастни, когато виждаме, че вашата страна

се отдалечава от демокрацията", заяви в обръщение Валери Айе.

"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.