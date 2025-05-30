Затварят ключов участък от околовръстното на Солун за 48 часа

Затварят източната част на околовръстния път на Солун за 48 часа от утре, предупреждава Министерството на външните работи.

Ограничението влиза в сила от от 09.00 ч. сутринта в събота и ще засегне участъка между пътните възли Тумба и Пилеа - Панорама в двете посоки.

Мярката се налага поради извършване на строителни дейности в посочените отсечки на околовръстното шосе.

Този участък е ключов за автомобилния трафик към и от често посещавани дестинации като Халкидики, Кавала и Александруполис.

От Външното министерство призовават българските граждани да се съобразяват с горепосочените препоръки и указания на компетентните гръцки власти.