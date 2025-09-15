Васил Терзиев: 17 септември ще бъде присъствен ден в училище

17 септември ще бъде присъствен, а дали ще бъде учебен, или неучебен ден в София е решение на педагогическия съвет на всяка едно училище, заяви кметът на Столична община Васил Терзиев пред журналисти.

"Това е, което преценихме за най-удачно през тази година", каза кметът и посочи, че от 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" са решили да бъде присъствен неучебен ден.

На 17 септември се отбелязва Денят на София. Миналатат година

Терзиев обяви 17 септември за неучебен ден за училищата на територията на Столична община. Заповедта обаче беше публикувана в сайта на Регионалното управление на образованието-София след 16 ч. на 16 септември, което доведе до недоволство сред родителите.