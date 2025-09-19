Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки

Столична община тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на обществените поръчки.
Какво означава това на практика, обясняват от Столична община:
• Подготвящите технически спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете си за ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.
• Намалява рискът от връщане на документи за поправки на по-късен етап и съкращава времето за възлагане.
• Инструментът автоматично открива проблемни текстове, изрази или параметри и насочва служителите към точните места за корекция.
В експерименталната версия вече са заложени приложимите закони и нормативи, свързани с обществените поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и внедрен в работните процеси на общината, допълват от СО.
„Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София“, коментира кметът Васил Терзиев.
