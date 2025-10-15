Стара Загора стана дом на златната лопата на Нестле инициативата ''Залесяваме активно''

Стара Загора прие символа на инициативата на Нестле България - „Залесяваме активно“ – златната лопата, която пристигна директно от София, за да даде старт на новото издание на националния конкурс за възстановяване на опожарени горски територии. С реализацията на проекта ще бъдат възстановени 65 декара опожарена гора в местността „Седми километър“ – едно от най-засегнатите места по време на мащабните пожари през лятото на 2024 г.

„Това не е просто залесяване – това е нашето общо обещание, че Стара Загора ще остане зелен град. Гордеем се, че ставаме част от националното движение „Залесяваме активно“ и благодарим на Нестле България за доверието и подкрепата. Тази инициатива ни обединява около една обща кауза – да върнем живота там, където огънят го е отнел,“ сподели по време на откриването зам. кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на Стара Загора Радостин Танев.

Официалният старт на залесяването беше даден със символично засаждане на първите дръвчета от вида атласки кедър – вид, устойчив на високи температури и подходящ за местния климат. В засаждането се включиха представители на Община Стара Загора, доброволци, журналисти и екипът на Нестле България.

„Стара Загора ни спечели не само с мащаба и прецизността, заложена при изпълнение на проекта, но най-вече с духа и визията на хората, които истински се грижат за по-доброто утре на своите деца . До момента през „Залесяваме активно“ вече възобновихме 144 декара опожарени гори из цяла България, сега добавяме към „зелената карта“ на Нестле още 65 декара и продължаваме към следващата SOS кауза – за нас това е големият смисъл и на инициативата, и на конкурса– с постоянни и активни действия да подкрепяме българските общини, защото устойчивостта на първо място изисква устойчиво мислене и устойчиво поведение, а не еднократни действия. Само по този начин инвестицията в общото ни бъдеще може да доведе до реален резултат", сподели Теодор Георгиев, Мениджър „Право и съответствие“ и „Устойчивост“ в Нестле България, който ежегодно участва в журито, избиращо проекта-победител.

След връчването на златната лопата, представителите на Община Стара Загора на свой ред подариха лопата на екипа на Нестле – символичен жест на партньорството между двете институции, с който се поставя началото на колекция, проследяваща пътя на инициативата през различните български общини.

„Имам удоволствието да предавам тази лопата за трети път в ръцете на трети кмет и с всеки следващ път вълнението ми става все по-голямо,“ допълни Нели Ангелова, Мениджър „Маркетинг“ на Нестле за България, при предаването на символа. „Виждам как нашата мисия да залесяваме активно пострадалите региони на България прераства в национално движение, благодарение на ентусиазма и позитивната енергия на хората. За нас е чест да сме част от новото начало, което започва с всяко посято дръвче.“

Проектът „Залесяваме активно 2025“ предвижда поетапно възстановяване на терена в продължение на три години – с подготовка на почвата, засаждане на фиданки от сертифицирани разсадници и последващи грижи за поддържане на поне 70% прихващане на дръвчетата.