Средна скорост ще се мери по още четири отсечки в Ловеч и Габрово

Още четири отсечки по път I-4 на територията на областите Ловеч и Габрово са сертифицирани за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщиха от Националното тол управление.

С тях общият брой става 42, посочва националното радио. Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление в секция "Въпроси и отговори“.

Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Списъкът съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

