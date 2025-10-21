Средна скорост ще се мери по още четири отсечки в Ловеч и Габрово

Още четири отсечки по път I-4 на територията на областите Ловеч и Габрово са сертифицирани за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщиха от Националното тол управление.
С тях общият брой става 42, посочва националното радио. Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление в секция "Въпроси и отговори“.
Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Списъкът съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет