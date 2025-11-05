Спаси София: Губим милиони от комисионни към мобилните оператори за SMS-и за зоните

ЦГМ плаща изключително високи комисионни на мобилните оператори за SMS, обслужващи зоните за паркиране, съобщи Спаси София.

По думите на Андрей Зографски, член на комисиите по финанси и по транспорт в Столичния общински съвет, сключените договори водят изтичане на милиони левове от парите на софиянци в джоба на телекомуникационните компании.

„Договорената от „Център за градска мобилност” комисионна е 14% от всеки SMS. Това са отчисления, които са драстично по-високи от тези отпреди 15 години”, обясни Зографски и допълни, че реално в момента ЦГМ плаща от два до четири пъти по-висок дял от приходите към операторите. „От всеки SMS в Синя зона 28 стотинки отиват директно в телекома, което за една година е 3,3 млн. лв. загуба за софиянци“, обясни Зографски.

„Ако цените се вдигнат, а границите на зоните за паркиране се увеличат, това ще увеличи и загубите. Договорите с огромните проценти към мобилните оператори трябва да се изменят сега“ – заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“. Според анализа на партията, ако договорите не се изменят, телекомите ще получават около 10 млн. лв. на година само от комисионни. „Това са 10 чисто нови автобуса за София всяка година“, допълни Зографски.

„За сравнение – при сключването на договорите прогнозната стойност за целия петгодишен период е била около 12 млн. лв. Договорите са подписани и в противоречие с предходни решения на СОС, които изискват срокът им да е максимум две години, а цената да варира според количеството изпратени SMS-и“, обясни Бонев и подчерта, че реалната стойност на услугата по обработка на SMS-и не зависи от сумата, плащана от гражданите за паркиране.

„Административната услуга е изключително евтина. Практически почти цялата цена, плащана на операторите, е чиста печалба за тях, без икономическо основание“, завърши той.

Спаси София предлага да се възложи на ЦГМ спешно да предоговори цените, като комисионната за телекомите да не може да надхвърля 0,14 лв. (0,07 €) на SMS. „Приблизително толкова се плаща за Зелената зона сега. Няма никаква логика цената да е различна за различните зони, защото услугата е идентична. Ако даден оператор откаже да предоговори условията според актуалната икономическа ситуация, това ще е ясен сигнал за злоупотреба с монопол“, завърши Зографски и допълни, че партията има готовност и да сезира Комисията за защита на конкуренцията.