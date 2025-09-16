София без фасове: Столична община, граждани и бизнес ще чистят пл. Св. Александър Невски в събота

OFFNews 16 септември 2025 в 13:33 784 1

Снимка Столична община

Столична община кани всички граждани да се присъединят към инициативата „София без фасове“ на 20 септември.

От 10:00 до 12:00 на пл. “Св. Александър Невски” доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще разчистят пространството от фасове – едни от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

Инициативата съвпада с кампанията „Да изчистим България заедно“, която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.

За участниците в „София без фасове“ на площад „Александър Невски“ са осигурени чували, специални щипки, както и вода и кафе. На тяхно разположение ще бъдат и специални табакери - урни за гласуване, в които пушачите ще могат да подкрепят една или друга теза за София, изхвърляйки фаса си в съответната опция. След събитието табакерите ще бъдат разположени на ключови места в София, където пушенето често се оказва замърсител на градската среда.

От Столична община обръщат внимание, че един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода - филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.

Инициативата се организира с посланието, че грижата за малките неща показва грижата за целия ни град.

Правила за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци 

За всички, които изберат да почистят около домовете си в деня, Столична община припомня правилата, по които това трябва да се случи, за да се гарантира максимална ефективност на чистенето и да се улесни процесът на последващо третиране на отпадъците:

Разделно събиране: Събраните отпадъци трябва да се поставят разделно в чували според вида си – битови, пластмаса, хартия и картон, стъкло.

Зелени отпадъци: Листа и клони да се събират разделно от останалите отпадъци и да се оставят до контейнерите за битова смет.

Забранени отпадъци: В контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци не се поставят отпадъци от мазета, тавани и строителни отпадъци, както и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Нарушителите подлежат на санкции.

Едрогабаритни отпадъци: Едрогабаритните отпадъци следва да се оставят до контейнерите за битова смет, а не на отдалечени места.

Повече информация за реда за изхвърляне на отпадъци: https://waste.sofia.bg/. При възникнали въпроси, доброволците могат да се информират в районните инспекторати, районните администрации или на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат: 02/987 5555.

    Gunteer

    16.09 2025 в 13:52

    Почнете да глобявате, а не да чистите! На всичкото отгоре и сирийците и афганистанците, които ни натресохте и издържате с наши пари, си хвърлят така фасовете навсякъде - виждал съм го няколко пъти!
     
