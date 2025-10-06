СО моли в Люлин и Красно село отпадъците да се събират разделно и да се изхвърлят в цветните контейнери

Аварийното извозване на отпадъци в столичните райони Люлин и Красно село върви по план. Всички допълнителни сиви контейнери са поставени на местата им. В район „Люлин“ има 8 точки, а в район „Красно село“ – 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си.

Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от бТВ. Знам, че това е нещо ново за гражданите, но апелирам по възможност гражданите да се възползват от тях. Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци. Ако наистина няма как, ги призовавам да го направят в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено, каза още Бобчева.

От общината молят гражданите да събират разделно отпадъците и да изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата.

„На терен ще има и групи доброволци, които ще помагат с осведомяването на гражданите в района. Забелязахме, че търговците злоупотребяват и си оставят отпадъците на нерегламентирани места и ще се стараем да ги уведомяваме и предупреждаваме да не го правят“, допълни зам.-кметът.

В момента от Столична община са обявили 2-седмичен режим на аварийно сметопочистване. По думите на Бобчева ще има разговори с всички фирми, участвали в обществената поръчка и имащи лиценз у нас за тази дейност. Тя обясни, че нова обществена поръчка може да се организира в кратки срокове, защото се работи в условия на спешност.

Бобчева каза още, че договорите за останалите райони изтичат след три месеца.

Локациите в Люлин:

1. бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница", пред метростанция "Сливница";

2. бул. "Панчо Владигеров", срещу пазар "Люлин" ;

3. ул. "Добринова скала" и бул. "Сливница";

4. ул. "Добринова скала" и ул. "Райко Даскалов" срещу бл. 523;

5. ул. "Д-р Петър Дертлиев", срещу м-н "Билла";

6. ул. "Д-р Петър Дертлиев", при Западен парк;

7. бул. "Сливница" и ул. "Беравица";

8. ул. 3-та № 34-38;;

Локациите в „Красно село:

1. ул. "Житница";

2. ул. "Коломан", пред стадион "Славия";

3. ул. "Булаир" ъгъла с ул. "Урвич".

От Столична община обещават аварийният режим да бъде само в рамките на 5 – 19 октомври, като след този период ще бъде намерена нова фирма, която да обслужва районите.