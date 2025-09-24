След пожар в бившата ''Плама'' в Плевен - жителите с маски, институциите отричат замърсяване

Пети ден след пожара в бившата рафинерия „Плама“ край Плевен хората от селата Дисевица, Търнене и Ясен продължават да се оплакват от тежък и задушлив въздух, предаде bTV.

Въпреки уверенията на властите, че пожарът е потушен и замърсяването е в нормите, на терен все още има тлеещи огнища, а местните се опасяват от екологична катастрофа и настояват за обявяване на бедствено положение.

Според жители на село Дисевица, цитирани от bTV, миризмата е толкова силна, че много хора носят маски и не смеят да отворят прозорците вече дни наред. „Сутринта отворих само на банята и веднага затворих – не се издържа. Представете си как дишат хората с астма или малките деца“, казва възрастна жена.

Майка на три деца споделя, че е била принудена да евакуира семейството си: „Едното ми дете ме попита: Мамо, ще умрем ли? Как да отговоря? Миризмата задушаваше. Затворих ги в стаята три часа, после напуснахме дома и дори селото, за да ги предпазя.“

Други жители се оплакват от остра кашлица и главоболие само след 30-40 минути навън.

Кметът на Дисевица Пламен Бешков обяви, че причината за лошата миризма са тлеещи стари утайници от времето на рафинерията, които са разположени в защитената зона „Натура 2000“. „Това са блатисти терени, занемарени от години. Поради ниското ниво на реката са останали без вода, а на дъното има мазут, който гори и няма гасене“, каза той пред bTV.

Според официалните данни концентрациите на фини прахови частици и други показатели са в допустимите граници.

„Сутрин се будим в гъст смог, миризмата е непоносима. Данните може да са нормални, но ние не можем да дишаме“, казва кметът на Ясен Марияна Иванова.

Кметовете на трите засегнати села настояват държавата да предприеме незабавни мерки.