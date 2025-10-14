Шефът на СПТО: За 10 дни отчетохме 40% по-малко отпадъци в Люлин и Красно село

OFFNews 14 октомври 2025 в 10:15 2226 1
Николай Савов

Снимка Архив
Николай Савов

Откакто Столичното предприятие за третиране на отпадъци събира боклука в Люлин и Красно село отчетохме с 40% по-малко за 10 дни, заяви директорът на СПТО Николай Савов по Нова нюз. 

Той обясни, че намалението в количеството отпадъци се дължи на това, че заради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни. Савов каза, че предприятието е подавало по около 300 сигнала месечно за подобни нарушения. Били налагани и глоби от по 50 000 лева.

„Всеки, който изхвърля нерегламентирано, може да бъде санкциониран с до 2000 лева”, уточни директорът на общинското предприятие. 

„Два-три дни преди изтичане на концесията, фирмата не беше извозвала отпадъци от "Люлин" и "Красно село". Така, по искане на кмета, започнахме да го правим ние. Част от извозването е поето от „Софекострой” (два микрорайона в "Люлин" и един район в "Красно село"), но основно ние събираме отпадъците. Още миналата година сме внесли до зам.-кмета по екология искане за изменение на щата на предприятието, а идеята беше да се наблегне на рециклируеми материали. Преди дни РЗИ отиде на проверка в "Красно село" и направи предписание за почистване, но не го правят в другите квартали, където има преливащи кофи. Очевидно много внимателно се следи какво правим ние. Не е редно, ситуацията е кризисна, но след като им е възложено - добре са дошли. Проверките не ни притесняват. Ако имаме техника, няма проблем да поемем за постоянно сметоизвозването”, каза още той.

Според него организацията на работа в предприятието е претърпяла промяна заради новите допълнителни задължения. Служителите не били претоварени, но отпуските им били спрени. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1948

    1

    craghack

    14.10 2025 в 12:13

    -0
    +4
    Сметоизвозването трябва да се поеме от общинско предприятие. То се контролира от кмета, а той поне, за разлика от общинските съветници, носи административна и дори наказателна отговорност за действията си.
     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове