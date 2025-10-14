Шефът на СПТО: За 10 дни отчетохме 40% по-малко отпадъци в Люлин и Красно село

Откакто Столичното предприятие за третиране на отпадъци събира боклука в Люлин и Красно село отчетохме с 40% по-малко за 10 дни, заяви директорът на СПТО Николай Савов по Нова нюз.

Той обясни, че намалението в количеството отпадъци се дължи на това, че заради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни. Савов каза, че предприятието е подавало по около 300 сигнала месечно за подобни нарушения. Били налагани и глоби от по 50 000 лева.

„Всеки, който изхвърля нерегламентирано, може да бъде санкциониран с до 2000 лева”, уточни директорът на общинското предприятие.

„Два-три дни преди изтичане на концесията, фирмата не беше извозвала отпадъци от "Люлин" и "Красно село". Така, по искане на кмета, започнахме да го правим ние. Част от извозването е поето от „Софекострой” (два микрорайона в "Люлин" и един район в "Красно село"), но основно ние събираме отпадъците. Още миналата година сме внесли до зам.-кмета по екология искане за изменение на щата на предприятието, а идеята беше да се наблегне на рециклируеми материали. Преди дни РЗИ отиде на проверка в "Красно село" и направи предписание за почистване, но не го правят в другите квартали, където има преливащи кофи. Очевидно много внимателно се следи какво правим ние. Не е редно, ситуацията е кризисна, но след като им е възложено - добре са дошли. Проверките не ни притесняват. Ако имаме техника, няма проблем да поемем за постоянно сметоизвозването”, каза още той.

Според него организацията на работа в предприятието е претърпяла промяна заради новите допълнителни задължения. Служителите не били претоварени, но отпуските им били спрени.