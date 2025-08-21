Решават дали да оставят в ареста задържаните след инцидента в Несебър

Продължава разследването на трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина, след като падна от атракционен парашут.
Днес съдът ще реши дали да остави в ареста задържаните за инцидента. Обвинения са повдигнати на трима души, които отговарят за атракциона на плажа.
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
Вчера (20.08) премиерът Росен Желязков увери, че ще бъде създадена нова нормативна регулация на високорисковите атракциони.
