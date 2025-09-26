Промяна на организацията по път II-81 в два участъка край Монтана и София заради ремонт

През следващата седмица за ремонт на настилката и полагане на маркировка ще се променя организацията на движение по път II-81 София – Лом в два участъка на територията на областите Монтана и София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 29 септември (понеделник) до 3 октомври (петък), между 9 ч. и 17 ч. за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение в участъка на второкласния път между прохода „Петрохан" и с. Бързия /от 51-и до 72-и км/ на територията на област Монтана. По време на дейностите поетапно ще се затваря едната лента за движение. Трафикът ще се осъществява двупосочно в лентата, в която нe се работи, и ще се регулира с пътни знаци, уведомяват то АПИ.

През следващата седмица от 8 ч. до 18 ч. в участъка от второкласния път на територията на Софийска област ще се полага маркировка. Работите ще се изпълняват в отсечката от град Костинброд до Годеч /8-и и 50-и км/, в която поетапно ще се ограничава движението на превозните средства в едната лента и те ще преминават двупосочно в лентата, в която не се работи, съобщават още от агенцията.