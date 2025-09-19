Проф. Рачев: От 25 септември се очаква понижение на температурите и ''есенен режим''

Наближава астрономическата есен. Дотогава обаче ни очаква слънчево, топло и сухо време, каза климатологът Георги Рачев в "Таза сутрин" по бтв.
По думите му времето ще остане такова чак до другия четвъртък, когато ще настъпи някакво подобно на есен време.
"В понеделник, вторник и сряда температурите на повечето места ще са над 30 градуса, което за края на септември месец е лято в есента", каза Рачев.
След това ще започне захлаждане, но времето ще остане сухо.
От другия четвъртък, 25 септември, се очаква понижение на температурите и "есенен режим".
