Продължава делото за смъртта на Сияна, в Плевен отново е организиран протест

Продължава делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Пред съдебната палата в Плевен отново се организира протест.

На предишното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. То бе отложено за днес (19.09) с цел събиране на нови доказателства.

Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето в участъка между селата Телиш и Радомирци.

Бабата и дядото на детето оцеляха по чудо, като дядото, който е с тежки наранявания, продължава да се възстановява.

Тази сутрин в 9 часа пред съда ще се съберат близки на Сияна и граждани. Те настояват за бърз и справедлив процес.

С пост в социалната мрежа бащата на Сияна - Николай Попов, съобщи, че на протеста в Плевен ще присъства и семейството на Марти и Христина, прегазени от АТВ в "Слънчев бряг".

"Длъжни сме да отворим нашите очи и да кажем НЕ на безумията, случващи се всеки ден по нашите пътища", призовава още Николай Попов.

Междувременно във фаталния участък стартира основен ремонт. Предвижда се цялостно преасфалтиране, почистване на околната растителност, както и маркировка.