Приключи протестът пред Съдебната палата в София, движението е възстановено. Демонстрацията беше организирана от Инициатива „Правосъдие за всеки". Очакваното шествие не се състоя, протестът завърши на място. В района имаше засилено полицейско присъствие и протестът премина мирно.

Организаторите се обявиха против липсата на справедливост и „завладяната държава". Председателят на „Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев коментира, че по време на гледането на мерките за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов, е видял бездействието на прокуратурата със съдействието на българския съд.

По-рано днес Софийският апелативен съд остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и пусна под гаранция от 10 хиляди лева бизнесмена Петър Рафаилов.

Адвокатът на кмета на Варна Благомир Коцев, бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов Ина Лулчева каза, че съдът се чувства заплашен, защото защитата в нейно лице коментира доводите на съда. Правосъдието не може да съществува на тъмно, говорете за това, апелира адвокатът. Трябва да изпълним съдебното решение, но и ще го обсъждаме, защото това е форма на осъществяване на обществени контрол - през коментар и обсъждане на мотивите, допълни тя.

На протеста присъстваха членове на партията „Продължаваме промяната". Кирил Петков говори първи. Божидар Божанов, член на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България", призова протестиращите да запазят една минута мълчание в памет на загиналия днес по време на служба полицай. На протеста присъстваше братът на полицая, който каза, че екипът на „Бърза помощ" е направил всичко възможно, за да оживее брат му и че линейката е дошла на мястото много бързо.

Полицай почина в София, след като е отишъл на дежурство при сградата на Народното събрание, съобщиха по-рано МВР.