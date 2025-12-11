Менюто ви казва повече, отколкото си мислите. Готови ли сте да разберете какво?

Осъзнатото хранене отдавна надхвърли рамките на моментна тенденция и се превърна в ежедневна отговорност – както към собственото ни здраве, така и към планетата. Концепцията за Планетарната здравословна диета насърчава баланс, който е постижим за всеки, фокусирайки се върху увеличаване на растителните храни (плодове, зеленчуци, ядки, бобови култури, пълнозърнести храни) и ограничаване на червеното месо, добавената захар и продуктите с нисък екологичен отпечатък, с което се намалява негативното въздействие върху здравето ни и околната среда.

Според проф. д-р Дарина Найденова, експерт по хранене и диететика, този хранителен режим дава баланс и в нашето хранене, и в потреблението. В синхрон с тези принципи, световният ритейлър Lidl работи усилено за това да направи здравословния и устойчив избор достъпен за своите клиенти, предлагайки широка и разнообразна гама от качествени и достъпни растителни продукти и алтернативи.

Смарт ритейлърът и проф. Найденова предлагат този бърз и лесен тест, с който да разберете доколко вашият хранителен режим е устойчив, здравословен и в крак с най-актуалните световни препоръки.

1. Колко често през седмицата основното ви ястие съдържа бобови култури (леща, боб, нахут и др.)?

А. По-малко от 1 път седмично. (1 т.)

Б. 1 до 3 пъти седмично. (2 т.)

В. Почти всеки ден (4 или повече пъти). (3 т.)

2. Колко често замествате бял хляб, ориз или паста с пълнозърнести алтернативи?

А. Рядко или никога. (1 т.)

Б. Понякога, 1-2 пъти седмично. (2 т.)

В. Почти винаги (3 или повече пъти). (3 т.)

3. Колко често консумирате преработено месо (пушени, осолени деликатеси и колбаси)?

А. По-малко от 1 път седмично (или изобщо не). (3 т.)

Б. 1 до 2 пъти седмично. (2 т.)

В. 3 или повече пъти седмично. (1 т.)

4. При приготвяне на ястия у дома как се отнасяте към добавянето на сол и захар?

А. Използвам готови подправки, бульони или сосове, които са богати на сол и захар. (1 т.) Б. Използвам умерено количество сол и захар, но често слагам допълнително. (2 т.)

В. Използвам минимално количество или ги замествам с натурални подправки (билки, чесън, лук). (3 т.)

5. Когато избирате зеленчуци и плодове, колко често се опитвате да купувате сезонни и местни продукти?

А. Рядко мисля за сезона или произхода им. (1 т.)

Б. Понякога, когато са в промоция. (2 т.)

В. Често, защото са по-вкусни и с по-голяма хранителна стойност. (3 т.)

Съберете точките си и вижте къде се намирате спрямо принципите на осъзнатото хранене.

5 – 8 точки: Нужда от пренасочване

Оценка: Хранителните ви навици са силно обвързани с обичайната диета с фокус върху животинските и преработени продукти.

Експертен съвет: Започнете с малки промени: опитайте да замените едно месно ястие седмично с бобова култура (леща, нахут) и въведете пълнозърнести храни, за да увеличите приема на фибри. Също така четете етикетите и предпочитайте продукти с по-малко добавена сол и захар.

Диетологът проф. д-р Дарина Найденова подчертава, че Планетарната здравословна диета не изключва нито една хранителна група, а цели постигане на баланс с повече растителни храни. Млечните продукти, рибата и яйцата е желателно да присъстват целогодишно, а ястията с месо – предимно в студените месеци.

9 – 12 точки: Балансиран подход

Оценка: Вече правите осъзнат избор по отношение на храната и това ви доближава много до философията на Планетарната диета! Имате добро разбиране за баланса между здравето и устойчивостта.

Експертен съвет: Според проф. д-р Найденова, Планетарната здравословна диета е "приятелски настроен режим, много близък до средиземноморския". Това, което трябва да подобрите, е честотата – стремете се към по-честа консумация на седмична база на бобови и пълнозърнести храни, които са важен източник на протеини и фибри, но не съдържат всички незаменими аминокиселини, което прави белтъците в тях непълноценен и по-трудно усвоими. Тази особеност може да се компенсира в голяма степен, ако в рамките на едно хранене се комбинират бобови и зърнени култури – напр. боб яхния (или леща, грах) с хляб. Двете групи растителни храни взаимно допълват аминокиселинния си състав, допринасяйки както за вкусовите качества на храната, така и за ситостта и усвояването на протеина в тях. Не забравяйте и да следите продуктовата информация (като Nutri-Score), за да поддържате високо ниво на информираност.

13 – 15 точки: Експерт в осъзнатото хранене

Оценка: Вие сте в синхрон с Планетарната здравословна диета! Следвате устойчив, пълноценен и отговорен подход към храненето, като давате приоритет на растителните храни, пълнозърнестите култури и минималното използване на сол и захар.

Експертен съвет: Проф. Найденова акцентира на това, че този режим осигурява баланс и равновесие в потреблението. Вашият начин на хранене допринася пряко за личното ви здраве и за опазването на екосистемите. Продължавайте да избирате сезонни и местни продукти за максимална хранителна стойност. Обърнете внимание и на качеството – Lidl проверява плодовете и зеленчуците си за над 800 вида остатъци от пестициди, което подкрепя вашия осъзнат избор.

*Този тест не е здравен съвет и не може да замести консултация със специалист диетолог