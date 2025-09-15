Почина отец Иван от Нови хан

OFFNews 15 септември 2025 в 11:44 3775 1
отец Иван

Снимка Скрийншот
Отец Иван

Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев, съобщи Нова телевизия.

От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.

През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората, заяви Георгиев.

Йеромонах Иван, по-известен като отец Иван от Нови хан, се прочу като закрилник на бедните и изоставените. Близо 40 години той се грижи за бездомни, сираци, жертви на домашно насилие, хора със зависимости.

Роден е през 1945 г. в село Благово, днес област Монтана, завършил е строителен техникум. По комунистическо време седем години работил в плановия отдел на прочутото и страховито УБО (днес НСО) към ДС. Тогава става и баща на три деца.

Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, той получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник, заради което е арестуван и пратен в затвора. След излизането си оттам цяла година мие и ремонтира прозорците на софийските църкви. Голяма помощ му оказва Видинският владика дядо Филарет. Отива свещеник в Нови хан през 1987-а.

    Gunteer

    15.09 2025 в 14:27

    Светла му памет! За първи път чувам, а доста и всекидневно чета, което означава рядко се е писало за него. Не се случва често да ме побият тръпки, като чета нечия биография. Това се нарича просветление и голям човек! Пишете повече за такива хора, докато са живи!
     
