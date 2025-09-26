Първоначалното спиране на топлата вода в ''Дружба 2'' ще трае 8 дни, а не 2–3

Осем дни, вместо обявените от директора на „Топлофикация - София'' 2–3 дни, ще трае първоначалното спиране на топлата вода в столичния квартал „Дружба 2“, гласи ново съобщение на дружеството до живеещите в района, предаде БНР.

Топлоподаването ще бъде спряно от сутринта на 2 октомври и ще продължи до вечерта на 9 октомври – период почти три пъти по-дълъг от първоначално обещаното. Причината е монтаж на арматура и подготовка за 90-дневния ремонт на топлопреносната мрежа.

Заявката на директора на "Топлофикация - София" инж. Петър Петров, че първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за срок от 3 дни, беше направена няколко пъти, включително по време на изслушването му от общинската комисия по инженерна инфраструктура в началото на тази седмица. Тогава Петров увери, че прекъсването на услугата за всеки абонат ще е между 7 и 15 дни.

"Никой не знае в момента, в който изкопаем, в какво състояние ще са капаците на тръбите. Това са бетонови конструкции, които потенциално следва да бъдат подменени, но ако всичко върви наред, това означава, че ще свършим много по-бързо, отколкото сме планирали", уточни Петров.

От „Топлофикация“ поясняват, че подготвителните дейности ще позволят временно възстановяване на услугата към някои жилища, докато се работи по други обекти. Дружеството уверява, че ще положи максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от обявеното.

Все още не е ясно кои фирми ще изпълняват ремонта, тъй като договорите по обществената поръчка на стойност над 57 милиона лева все още не са публикувани.

Ремонтът ще започне на 2 октомври - от следващия четвъртък.