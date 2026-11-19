Парламнетът одорби решението на правителството за придобиване на 155 mm самоходни гаубици, както и споразумението за придобиването на пет зенитно-ракетни комплекса по инструмента SAFE.

Решението за придобиване на гаубиците беше прието със 124 гласа от "Прогресивна България", 3 от ГЕРБ-СДС, 12 от ДПС, 10 от "Продължаване промяната" и 9 от "Възраждане". 19 депутати от ГЕРБ се въздърхажа, а "Демократична България" не участва в гласуването.

Придобиването на гаубиците е един от основните приоритети, заложени в "Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в "Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032", посочва Министерският съвет.

Основна цел на проекта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. Съвместното придобиване ще осигури преодоляването на дефицита от способности в областта на индиректната огнева поддръжка във формированията на Сухопътните войски за осигуряване на суверенитета на Република България и изпълнението на съюзните ангажименти в колективната отбрана на НАТО.

По време на дискусиите Христо Гаджев от ГЕРБ изрази недоумение защо предложението няма да се обсъжда в парламентарната бюджетна комисия, за да има повече яснота относно цените на оборудването. Министърът на отбраната Димитър Стоянов му отговори, че държавата все още е в процес на преговорите и цените не са финализирани, но правителството няма да допусне те да надхвърлят това, което е записано в проекта за инвестиционен разход. Съпътстващият договор е бил прегледан от Европейската комисия.

Законопроектът за ратифициране на споразумение между Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия и Министерството на отбраната на Република България относно съвместната покупка на IRIS-T SLM системи беше одобрен на първо гласуване с 122 гласа от "Прогресивна България", 19 от ГЕРБ-СДС, 10 от ДПС, 9 от ДБ и 12 от ПП. От "Възраждане" бяха против.

След процедурно решение той да бъде директно подложен и на второ гласуване, законопроектът беше приет със 119 гласа от "Прогресивна България", 22 от ГЕРБ-СДС, 12 от ДПС, 13 от ДБ и 13 от ПП.

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