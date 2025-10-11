Още ще вдигат заплатите на военните

Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военнослужещите да продължат да се увеличават. Тази година с 10%, а през следващите години повишаването на възнагражденията ще продължи. Това заяви Желязков пред 152-ия випуск на Националния военен университет, които днес положиха клетва за вярност пред Родината.
На полагането на войнската клетва беше и министърът на отбраната Атанас Запрянов, висши военни, както и представители на местната власт.
Премиерът заяви, че това е част от дългосрочната стратегия за развитието на човешките ресурси във въоръжените сили. Доходната политика на правителството в отбраната ще продължи да се развива, за да бъде военната професия привлекателна и достойна, а служенето на Родината осъзнат избор и признание. Премиерът Желязков посочи още, че модернизацията на българската армия е във фокуса на това, но и на следващите правителства с ресурсите, които са предвидени в програмата за инвестиции до 2032 г.
"Ясни са инвестициите, ясни са и проектите, които ще бъдат във фокуса на модернизиране на българската армия и вашите познания, вашата подготвеност, вашата психическа и физическа устойчивост ще бъдат гарант за успешното тяхно прилагане, за успешното тяхно въздействие за защита на нашата национална сигурност. Националната сигурност, която се крепи на устойчивостта на българските въоръжени сили и на устойчивостта , която имаме заедно с нашите съюзници за отбрана и защита на нашите домейни", каза Желязков.
11.10 2025 в 18:21
