Още ще вдигат заплатите на военните

Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военнослужещите да продължат да се увеличават. Тази година с 10%, а през следващите години повишаването на възнагражденията ще продължи. Това заяви Желязков пред 152-ия випуск на Националния военен университет, които днес положиха клетва за вярност пред Родината.

На полагането на войнската клетва беше и министърът на отбраната Атанас Запрянов, висши военни, както и представители на местната власт.

Премиерът заяви, че това е част от дългосрочната стратегия за развитието на човешките ресурси във въоръжените сили. Доходната политика на правителството в отбраната ще продължи да се развива, за да бъде военната професия привлекателна и достойна, а служенето на Родината осъзнат избор и признание. Премиерът Желязков посочи още, че модернизацията на българската армия е във фокуса на това, но и на следващите правителства с ресурсите, които са предвидени в програмата за инвестиции до 2032 г.