Още ще вдигат заплатите на военните

OFFNews 11 октомври 2025 в 17:51 424 2
Росен Желязков

Снимка Минитерски съвет
Росен Желязков.

Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военнослужещите да продължат да се увеличават. Тази година с 10%, а през следващите години повишаването на възнагражденията ще продължи. Това заяви Желязков пред 152-ия випуск на Националния военен университет, които днес положиха клетва за вярност пред Родината.

На полагането на войнската клетва беше и министърът на отбраната Атанас Запрянов, висши военни, както и представители на местната власт.

Премиерът заяви, че това е част от дългосрочната стратегия за развитието на човешките ресурси във въоръжените сили. Доходната политика на правителството в отбраната ще продължи да се развива, за да бъде военната професия привлекателна и достойна, а служенето на Родината осъзнат избор и признание. Премиерът Желязков посочи още, че модернизацията на българската армия е във фокуса на това, но и на следващите правителства с ресурсите, които са предвидени в програмата за инвестиции до 2032 г.

"Ясни са инвестициите, ясни са и проектите, които ще бъдат във фокуса на модернизиране на българската армия и вашите познания, вашата подготвеност, вашата психическа и физическа устойчивост ще бъдат гарант за успешното тяхно прилагане, за успешното тяхно въздействие за защита на нашата национална сигурност. Националната сигурност, която се крепи на устойчивостта на българските въоръжени сили и на устойчивостта , която имаме заедно с нашите съюзници за отбрана и защита на нашите домейни", каза Желязков.

    510

    2

    sandman

    11.10 2025 в 18:21

    -0
    +0
    Ура дрогаре!
    Само трябва да забраните и въпроса

    "Чичо чичо, кога ще излиза бебето?"

    https://ibb.co/S7GbKrGB

    142

    1

    Октим

    11.10 2025 в 18:05

    -0
    +0
    Тенденция страната да се превърне в “близначка“ на блатната кочина по време на соца, когато половината бяха военни, другата половина милиционери, а всички онези без фуражки тайни агенти!
     
