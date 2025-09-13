Още една цяла магистрала от утре, рязането на лентата няма да мине без Борисов

OFFNews 13 септември 2025 в 13:58 3275 5

Снимка МРРБ

От София до ГКПП "Калотина" ще се пътува по магистрала. Утре официално ще бъде открита АМ "Европа" - от София до границата със Сърбия. 

Изграждането отне над 10 години, но утре ще бъде прерязана лентата на последния участък - 16,5-километровото трасе между Сливница и Софийския околовръстен път.

Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет. 

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След ГКПП Калотина на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш. 

Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9 часа, а на прерязването на лентата освен премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, ще бъде и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9:00 часа, съобщиха от МРРБ. 

    17969

    5

    Nick F

    13.09 2025 в 16:17

    -0
    +10
    за справка:
    Лот 1 първа копка =13 февруари 2020 - завършен 11 октомври 2023 г. с издаден акт 15
    Лот 2 първа копка - 23 май 2019 - завършен 23 декември 2021 с акт 16
    Лот 3 първ копка - 12 май 2023 г. - завършен 14 септември 2025 г

    С други думи при Борисов е завършен лот 2 - 17 км от цялата 63 км дължина на магистралата. т.е. 27%

    17969

    4

    Nick F

    13.09 2025 в 16:08

    -0
    +10
    Интересното е какъв е приносът на Борисов към тази "магистрала". Има няма 10-20% построени при неговото правителство, тези на Главуня и това на Желязков.

    4246

    3

    БотоксПутю

    13.09 2025 в 15:48

    -0
    +0
    Ще го предават ли по CNN oткриването?

    7700

    2

    опетков

    13.09 2025 в 15:46

    -10
    +0
    Управленията на ППДБ и резидента трябва да минат за нулеви години. И не става въпрос за 16 км, а за цялата магистрала, която май е 63 км. И не е 10, а 6 години строежът. Като махнем 4 години безвремие на ППДБ излиза, че доста бързо е построена. Не знам обаче какво става със самият граничен пункт Калотина. Дали е завършен ремонтът му?

    2973

    1

    Johnny B Goode

    13.09 2025 в 15:26

    -7
    +0
    16 км за 10 години. Има-няма 4 метра на ден.
    А пък аз наивникът съм тръгнал да се надявам Хемус да бъде построена през моя живот...
     
    В България няма фотожурналистика, защото почти няма журналистика, а няма и политика