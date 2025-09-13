Още една цяла магистрала от утре, рязането на лентата няма да мине без Борисов

От София до ГКПП "Калотина" ще се пътува по магистрала. Утре официално ще бъде открита АМ "Европа" - от София до границата със Сърбия.

Изграждането отне над 10 години, но утре ще бъде прерязана лентата на последния участък - 16,5-километровото трасе между Сливница и Софийския околовръстен път.

Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет.

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След ГКПП Калотина на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш.

Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9 часа, а на прерязването на лентата освен премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, ще бъде и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

